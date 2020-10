Liderazgo, propuesta y necesidad

"El vínculo entre líder y seguidores se puede convertir en una relación viciada, cuando uno necesita del otro para existir, justificar su rol social, político o incluso para dejar satisfechas sus necesidades más básicas. Por ello, no es ético que el líder manipule y es inconveniente que un seguidor no se informe, pregunte o exija.

Es fundamental que un gobierno y un líder sea congruente y no se ofrezca lo que no se puede cumplir. No se puede aprovechar de la necesidad de las personas, pues la necesidad incapacita al pueblo para juzgar, cuestionar e incluso exigir lo que es justo. El aplauso al error refuerza las acciones equivocadas. Por otra parte, cuando una autoridad necesita de reconocimiento y aceptación para gobernar, es manipulación y una muestra de debilidad que lo incapacita para el ejercicio de la autoridad debida. Un líder ha de clarificar intenciones, evitar vicios pero sobre todo darle respeto al pueblo."