AMLO no descarta cambios constitucionales ante revés de la Corte

Ante el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al decreto federal que busca modificar las reglas para nuevas plantas generadoras de energía renovable, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó presentar una reforma constitucional en la materia.

En la mañanera, el mandatario explicó que se exploran acciones a este revés, como el ir también a instancias.

"Vamos a ver si no hay otra instancia para defender el interés público. Propondría, en su momento, una reforma constitucional para que prevalezca el predominio de la nación en los recursos naturales", dijo.

Para el presidente, en los gobiernos neoliberales se abuso mucho, pues la intención de las autoridades era dejarle el mercado de los energéticos al sector privado, con la intención de acabar con Pemex y la CFE "y nosotros no estamos de acuerdo con eso".

En esa lógica de aprovechamiento ubicó a la empresa española Iberdrola, quien además de conseguir importantes acuerdo contrató a los funcionarios públicos que les dieron los contratos, incluido el expresidente Felipe Calderón.

Les otorgan contratos los funcionarios del gobierno, recordó, pero llega a tanto el arreglo que en esta empresa trabajan quiénes eran los funcionarios cuando entregaron los contrato.

En ese sentido, dijo que la 4T no cederá en su política de fortalecer a Pemex y CFE, pues su intención es defender el interés de la nación "No nos interesan los negocios privados, sino los privados... ellos no aceptan esta nueva política. Por eso tenemos protestas y ataques del periódico El País", reiteró, pero adelantó que no se actuará con medidas autoritarias, todo en el marco de la ley.

Por Francisco Nieto