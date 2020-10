No es exageración ni amarillismo. En el mundo, la transmisión del virus SARS-COV2, que provoca la enfermedad COVID-19 esta fuera de control. Basta revisar los datos que arroja la segunda oleada de transmisiones del nuevo coronavirus en Europa. Los países del bloque europeo reportan contagios a razón de 150 mil nuevos casos diarios y las autoridades de salud de esos países pronostican que la pérdidas humanas y materiales podrían ser incalculables.

El incremento de los casos nos lleva a recordar lo que sucedía en el mundo hace un siglo cuando la fiebre española, que no era otra cosa que una pandemia de influenza AH1N1, provocó la muerte de 50 millones de seres humanos. Si bien las expectativas no serían tan dramáticas para este tiempo con el COVID-19, lo cierto es que esta crisis de salud mundial arrojará antes de que se note un claro decremento, varios millones de muertos.

Europa observa que ninguna estrategia que combine el resguardo con la reactivación económica frena la velocidad del contagio, por lo que algunos de esos países han determinado regresar al confinamiento y otros más establecer estrategias con toque de queda como una medida desesperada para disminuir el numero de contagiados de esta cepa de coronavirus.

Los países más afectados por la segunda ola de la pandemia son: España, Alemania, Irlanda, Francia, Polonia, Hungría, Italia, Rusia y Grecia. Francia e Irlanda han optado por el toque de queda. Irlanda además a ordenado regresar al confinamiento total y el cierre de todas las actividades no esenciales. Italia y España aun analizan los pros y los contras de una medida que no se veía en ese bloque de países desde la Segunda Guerra Mundial.

En América, Estados Unidos registra diariamente un promedio de 60 mil nuevos casos y en el caso de México las cifras empiezan a acercarse a niveles de un país como Rusia con mas de 870 mil contagiados por el virus y una cifra de muertos a punto de llegar a 90 mil mexicanos. El gobierno de la Ciudad de México reconoció un incremento en las hospitalizaciones por COVID-19 de los cuales la mayoría necesitan intubación como apoyo a la respiración de los pacientes.

Este incremento se ha detectado por seis días consecutivos por lo que se ve muy lejano un tránsito de la capital de la República al “semáforo amarillo”. Hoy más que nunca debemos reforzar el llamado al uso de cubrebocas, pero sobre todo al confinamiento voluntario. La no exposición a las aglomeraciones es la única forma de evitar el contagio de una enfermedad que, sin vacuna y sin antiviral eficientes, mata a 10 de cada 100 que se contagian en México. Estamos peor que al principio.

Me hice una prueba de reacción de cadena de polimerasa (PCR) para detectar la presencia de COVID-19 en mi cuerpo. Personas que conozco han dado positivo al virus. Me consta que la curva de contagios no disminuye.

