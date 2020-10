Palo a Porfirio, y Mario con Covid

Era de esperarse que el Tribunal Electoral no les otorgara razón a Muñoz Ledo ni a Polevnsky. Y es que sus argumentos eran realmente malos.

Porfirio alegaba que había ganado la segunda encuesta (así fuera por décimas) y que una tercera vulneraba su derecho a ser votado y a ejercer el cargo para el cual había sido elegido: presidente de Morena.

¡Pues no!, la encuesta abierta no trata de contar votos para determinar un ganador, sino que es una muestra representativa que arroja porcentajes (y en este caso, la diferencia entre uno y otro fue mínima, y no permitió conocer un ganador). De párvulos.

El caso de Yeidckol da para risa. Ella alegó –hágame el favor- que “los encuestadores no estaban familiarizados con la pronunciación de su nombre y esto causó incertidumbre sobre si contendía o no por el cargo”.

Se revisaron las grabaciones entregadas por las encuestadoras, se demostró que fue un hecho que tuvo lugar de manera aislada. ¡P’abajo, por supuesto!

Y ahora sí, a esperar los resultados de la tercera encuesta. De aquí saldrá el ganador para dirigir Morena: Porfirio Muñoz Ledo o Mario Delgado. En ésta (después de un buen jalón de orejas desde Palacio Nacional), ya hay un acuerdo entre los contendientes: reconocerán el resultado.

Por cierto, Delgado informó que dio positivo a COVID y ya está en aislamiento. Pero échenle un ojo nomás a las actividades que tuvo en los últimos días: el lunes se reunió en palacio Nacional con el secretario de Hacienda y los coordinadores parlamentarios para discutir la Ley de Ingresos y más tarde participó en la sesión del Pleno en San Lázaro.

El domingo estuvo en Torreón, Coahuila, junto con el senador Armando Guadiana, el diputado Luis Fernando Salazar y Antonio Anttolini.

Los pendientes de Durazo

Entre los “pendientes” que deja Alfonso Durazo ahora que se va de la Secretaría de Seguridad, mencionó ayer uno que llama sobremanera la atención y que tiene que ver concretamente con su tierra.

“En el caso de Sonora –dijo en la mañanera– es revisar las órdenes de aprehensión que hoy están vigentes y que no han sido ejecutadas, de tal manera que actuemos de manera conjunta todas las instancias contra aquellos presuntos criminales que continúan actuando libremente.

“Este es un punto muy importante, porque el número de órdenes de aprehensión no ejecutadas también lo es”, advirtió Durazo.

La pregunta que saltó al escucharlo fue ¿a quiénes se refería el todavía secretario de Seguridad? ¿Meramente a criminales pertenecientes a algún cártel relacionado con la delincuencia organizada? ¿O Durazo lleva en la mira –también– a ciertos políticos a los que nomás no pasa?

