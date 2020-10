¡Son novios, son novios!

Sus amigas aseguran que hacía tiempo no la veían tan feliz. "Estela hasta rejuvenecida está", me dice una de ellas. Sí, la psicóloga Estela Durán vive días de incendiario amor junto a Armando Araiza. El actor de telenovelas y la colaboradora de 'Hoy' (ambos divorciados) están iniciando una relación sentimental que va de maravilla ¡tanto que ya hicieron su primer viaje al mar! Y es que so pretexto del cumpleaños de ella se escaparon a una playa. Cuentan que el flechazo de Cupido se dio por el trato laboral, casi diario, que el protagonista de telenovelas y la licenciada en psicología clínica han venido teniendo por el taller que juntos crearon –para enfrentar todo tipo de adicciones— y que se llama 'Re ARMANDO tu vida'. A raíz de eso nació su amor.



NUEVAMENTE 'IMPERIO DE MENTIRAS' FRENA SUS GRABACIONES



Por segunda vez la telenovela protagonizada por Angelique Boyer detuvo sus jornadas de grabación. Sí, el melodrama cuya productora es Giselle González se ha visto obligado a parar grabaciones debido a que Andrés Palacios presentó antier síntomas de coronavirus. La primera vez que 'Imperio de Mentiras' frenó labores fue porque Michelle González (que personifica a Fernanda Navarro) dio positivo en COVID-19.



SU MADRE ESTÁ HOSPITALIZADA



Mientras redacto esta columna me entero que la mamá de Rocío Sánchez Azuara se encuentra internada. Una obstrucción intestinal llevó a la policlínica a la madre de la famosa conductora. Oro para que la señora sane y abandone pronto el hospital.



EL FINAL SE ACERCA YA



La telenovela 'Rosa Salvaje' finaliza su retransmisión en Canal tlnovelas el viernes 06 de noviembre. Su lugar va a ser ocupado por 'La Mentira' (protagonizada por Kate del Castillo y Guy Ecker).



NOTICIAS RADIOFÓNICAS



Juan Sebastián de Villafranca, titular de 'La Tetera' (Heraldo Radio | 98.5 FM) fue uno de los encargados de cortar el listón inaugural de la filial, en Ciudad Juárez, de Heraldo Radio.



SERÉ BREVE



Ella y él aprovechan los descansos en las grabaciones de '¿Quién es la Máscara?' para darse encerrones ardientes en el camerino.

Por hoy es todo. Nos leemos el viernes venidero.

POR ALEX KAFFIE

COLUMNAS.ESCENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@KAFFIEVILLANO