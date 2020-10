Algunas sugerencias para el sector Salud

Nuestro sistema de salud va disparado hacia Escandinavia, mal que le pese a la mafia del poder, que no soporta perder sus privilegios y ha desatado un tiroteo mediático para desacreditar a nuestro presidente, Primer Médico de la Patria y Sanador de los Sufrientes, y a su representante en la tierra, Hugo López-Gatell. Sí, vamos muy bien, como dijo nuestro líder. Así y todo, me permito un par de sugerencias que, aparte de acelerar nuestra norueguización, pueden ayudar a callar las bocas de los machuchones resentidos.

Estuvo muy bien la respuesta a los cuestionamientos sobre las medicinas oncológicas que luego de dos años y de una compra a una empresa argentina que nadie conoce, ups, no aparecieron. Respuesta breve y sobre todo, como es la marca de la casa, entendible para el pueblo: “Es de que nos las chingaron”, un muy buen complemento a “Es de que el neoliberalismo nos torció”. Con todo, en ocasiones futuras, la defensa de la 4T puede sofisticarse. Pongan que las medicinas tardan otros dos años en aparecer. Bueno:¿por qué no seguimos el ejemplo de López-Gatell, con esa elocuencia que ha mostrado en el largo invierno pandémico, y decimos algo como “La quimioterapia es un auxiliar, pero no hay evidencia científica de que sea una herramienta eficaz contra el cáncer”?

Otra sugerencia… ¿Que no hay suficientes vacunas contra la influenza? No pasa nada. Puedes apelar a una autoridad en asuntos médicos, Donald Trump, Nuevo Líder de la Izquierda Mundial, para explicarle al pueblo que las vacunas son responsables de la proliferación del autismo. Mejor aun: explícale que las vacunas son parte de una conspiración de Bill Gates para insertarnos un chip que, activado por el G5, le ayudará a controlar nuestras mentes y dominar el mundo. Esto abre además una posibilidad inmejorable, un “como anillo al dedo”: reetiquetar todos los productos de Microsoft con un octágono negro y la leyenda “Exceso de lavado de cerebro”.

A propósito del etiquetado, es mi opinión que vamos por buen camino, pero igual podemos llegar más lejos. Es decir, muy bien que tratemos al consumidor, o sea al pueblo, como un ser bueno pero imbecilizado (el neoliberalismo, ya saben) que necesita información elemental, fácil de entender, como “Exceso de azúcares” o “de grasas”, sin atender a matices como los tamaños de la porción o el hecho de que los productos digamos primarios, como la bolsa de azúcar o la botella de aceite, también tienen azúcar y grasa y sin embargo no llevan el octágono. Pero siempre se puede dar un paso más. ¿Y sin en vez del octágono ponemos la cara de nuestro presidente con un globito onda cómic que diga “Azúcares, fuchi caca”?

Por lo demás, conservadores, neoliberales: la Cuarta va. Pónganse Vitacilina. Y mejor que sea pronto, antes de que desaparezca de las farmacias.

