En pleno huracán y sin Fonden

En memoria de Mario Molina, ejemplo de grandeza y humildad

La semana pasada fue mala para México. Después de horas de discusión, Morena y sus aliados se impusieron en la Cámara de Diputados para eliminar 109 fondos y fideicomisos de los que depende la ciencia, la cultura, la innovación, la atención a desastres naturales y muchos otros temas.

Los fideicomisos son producto de la gestión de instituciones muy serias, que al paso de los años nos han dado enormes testimonios de su funcionamiento. Los casos en los deportes y la cultura son muy evidentes y ahí están los reconocimientos, pero en materia científica, México también ha sido ejemplo.

Cada fideicomiso tiene un objeto específico, no hay secreto bancario, se rige por comités colegiados con informes técnicos financieros trimestrales. No son cajas perdidas con tesoros ni instrumentos arbitrarios u opacos. Son transparentes, y muchos de ellos se conforman con recursos internacionales, de la sociedad civil y públicos estatales y municipales, no sólo de recursos federales.

La justificación de Morena y de López Obrador ha sido la de siempre: la corrupción. Esa misma por la que se canceló el aeropuerto de Texcoco y que no han podido comprobar y aquí es el mismo caso. Hace dos semanas retamos al Presidente y al secretario de Hacienda a que exhibieran la corrupción que acusan y seguimos esperando.

Dentro de los temas importantes que se dejaran de atender están el agua, el cambio climático, la biodiversidad, las nuevas enfermedades, las nuevas tecnologías, el Estado de Derecho, la innovación, la competitividad, la desigualdad, el deporte de alto rendimiento y la cultura, entre otros. Llama la atención que mientras el sureste vive y enfrenta la amenaza del huracán Delta, Morena impulsa y aprueba la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden); de ese tamaño la insensibilidad de Morena ante el dolor de los ciudadanos.

El Presidente ha declarado que no se dejará de apoyar a los sectores, pero eso es más preocupante, porque indica que los recursos se entregarán de forma opaca y arbitraria, ya que no estarán etiquetados ni tendrán procedimientos claros para su distribución. En otras palabras, tendrá cerca de 70 mmdp para usar de forma arbitraria, fomentando la corrupción, el centralismo y la utilización política de los recursos para premiar a los alineados y castigar a quienes disientan; una absoluta tragedia en la ciencia y la cultura.

No hay inversión más rentable que la del conocimiento y hoy el mundo gira alrededor de él. El futuro de la humanidad reposa en la capacidad científica que tengamos como para superar la pandemia del COVID-19 y, mientras en todo el planeta son claras las prioridades, en México le damos la espalda a la ciencia, a la investigación y a la cultura. AMLO, Morena y sus aliados prefirieron estar en el muro de la vergüenza y aprobar una caja chica más para el Ejecutivo mientras abandonan a los mexicanos que con sudor y lágrimas trabajan y se juegan la vida todos los días por hacer un país mejor.

Sin duda una mala semana para México.



POR JUAN CARLOS ROMERO HICKS

COORDINADOR DE LOS DIPUTADOS DEL PAN

@JCROMEROHICKS