Mujer denuncia acoso por parte de un instructor de parapente en Valle de Bravo: "el viaje se tornó horrible"

Una usuaria de internet, identificada como Ale Zavala, denunció - en su cuenta de TikTok - haber sido víctima de acoso por parte de un instructor de parapente en Valle de Bravo, Estado de México. La joven aseguró que los hechos ocurrieron durante un viaje familiar el pasado 2 de enero del presente año, pero recientemente tomó el valor para denunciar la agresión que había vivido por parte de las personas que la estaban ayudado a vivir esta experiencia.

Según lo explicado por Ale, ella acudió a Valle de Bravo en compañía de su pareja sentimental y su familia, pero al momento de subir al parapente, el instructor que la ayudaría comenzó hacerle preguntas muy incómodas: "decidimos aventarnos todos de un parapente. Iba a ser algo muy padre y terminó siendo algo horrible", dijo la joven al iniciar con su testimonio, el cual ya cuenta con más de 700 mil reproducciones y ha causado indignación a mujeres y hombres.

Ale refirió que ella fue asignada con un instructor, mientras que su pareja tenía a otro: "cuando ya estábamos arriba (en el cielo), que es importante destacar porque hay vulnerabilidad, miedo, riesgo y tu vida al final depende de otra persona", señaló. Agregó que el instructor empezó a preguntarle por su vida sentimental y por la mujer que también estaba realizando la actividad del parapente, quien era la novia de Ale.

La joven denunció que su instructor le hizo comentarios incómodos

La joven decidió denunciar públicamente a su agresor. Foto: TikTok /Ale Zavala.

"Su primera pregunta fue que Andy qué era mío. No lo entendí al principio, pero después respondí que era mi novia. A partir de ahí ya me sentía medio rara con su pregunta", detalló Ale. Agregó que su instructor le hizo comentarios muy inapropiados respecto a las mujeres lesbianas y eso la llevó a sentirse hostigada y acosada; la joven enfatizó en el miedo que sintió porque se encontraba sola en las alturas con aquel sujeto que no dejaba de hablar sobre las mujeres lesbianas.

"Desde ahí ya el viaje se tornó horrible. Yo estaba muy preocupada, asustada, nerviosa, porque todo esto ya fue volando. Yo no quería decir nada porque, al final, tu vida depende de alguien ahí", sentenció Ale al recordar la experiencia desagradable que vivió con su instructor de parapente. Agregó que el hombre tenía una cámara para grabar todo el recorrido, pero que cuando empezó a cuestionarla decidió apagarla para no dejar evidencia del acoso sexual en su contra.

La mujer y su pareja acusaron al instructor con la agencia

No se sabe si el hombre fue despedido. Foto: TikTok /Ale Zavala.

Ale contó que al final de su recorrido ella le contó a su pareja sobre lo que había sucedido, a lo que decidieron acusarlo con la empresa que les brindó el servicio. Sin embargo, la agencia no les dio una respuesta positiva y les explicaron que no podían despedir al agresor debido a que tenían un alta demanda de parapentes y no se podían quedar sin instructores: "Andy le marcó al dueño de los parapentes (...) después yo hable con este señor y le explique lo que había pasado. Le dije 'quiero que lo corran'".

Finalmente, Ale exhortó a las mujeres a tener cuidado en caso de contratar estos servicios, puesto que no sabe si el hombre sigue operando: "me dijo que esa semana ya estaba llena y que esa persona iba a seguir dando viajes, pero que a partir de eso él ya no iba a estar ahí. Yo le dije (el dueño) que ya no subiera a más mujeres. No sé si él sigue trabajando ahí. Es muy triste tener que estar todo el tiempo nerviosa, incomoda, pensando que algo te va a pasar. No es posible que subiéndote a un parapente te puedan pasar estas cosas", lamentó.