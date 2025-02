Pedro Haces Barba niega haber impulsado reforma sobre descuentos a nómina y defiende su patrimonio

El diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba, aclaró que su iniciativa para reformar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito buscaba evitar abusos contra los trabajadores y no está relacionada con la minuta del Senado sobre "cobranza delegada".

Señaló que desde 2022 ha rechazado la versión modificada por la Cámara de Diputados, que permitiría embargar salarios para cobrar créditos de nómina. Haces subrayó que su propuesta original fue desvirtuada y reafirmó su compromiso de defender los derechos laborales, oponiéndose a cualquier medida que afecte a los trabajadores.

En entrevista Salvador Garcia Soto para el programa de A la Una, por Heraldo Radio, que se transmite en El Heraldo Media Group, Pedro Haces dijo que negó estar relacionado con la iniciativa que permitiría a los bancos realizar descuentos directos a la nómina de los trabajadores, asegurando que se trata de una confusión derivada de una reforma que impulsó en 2018 junto con el ahora gobernador Miguel Ángel Navarro.

Noticias Relacionadas Diputados de Morena fortalecerán ley para evitar corrupción inmobiliaria

“Lo aclaré en un video, esa iniciativa no es mía. En 2018 presenté una reforma en el Senado para regular los préstamos a los trabajadores y establecer topes a los intereses, pero después dejé el Senado y ya no le di seguimiento. La iniciativa actual proviene de la diputada Brenda Espinoza, y yo no tengo nada que ver con ella”, explicó Haces Barba.

¡Es falso! ¡No se dejen engañar!



La iniciativa original que presenté para reformar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, impedia que se abusará de las y los trabajadores.



Desde el 2022 estoy en contra de la minuta enviada por la Cámara de Diputados que modificó… pic.twitter.com/ihpwiIGQ46 — Pedro Haces (@PedrohacesO) February 8, 2025

Pedro Haces defiende su patrimonio: “Soy hijo y nieto de empresarios"

El legislador también se refirió a la reciente publicación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que destaca su patrimonio y propiedades, incluyendo un rancho en el Ajusco, casas y diversas empresas. Ante estos señalamientos, Haces Barba aseguró que su fortuna proviene de su familia y de negocios establecidos desde hace muchos años.

Soy hijo y nieto de empresarios. Mi rancho, Bosquelago, existe desde hace tiempo y paga impuestos. Es un lugar hermoso para eventos que administra mi hija. También tengo empresas en México y en el extranjero, como Don Bull Production en Las Vegas y Atelier en el sector de banquetes. No tengo nada que esconder”, afirmó el diputado.

Sobre su vinculación con Morena, Haces Barba indicó que apenas se afiliará formalmente al partido en los próximos días, pero recalcó su compromiso con la Cuarta Transformación.

Estoy muy contento de que me voy a afiliar a Morena ya en esta semana con la nueva afiliación que están haciendo a través de la Secretaría de Organización de Morena”, dijo Pedro Haces.

Además, ssotuvo que el ser dirigente nacional obrero "no significa andar descalzo": "tengo que vestirme bien para representar con dignidad a los trabajadores. No hay una sola acusación de corrupción en mi contra, ni por desviar cuotas sindicales ni por negocios irregulares. Estoy en el lado correcto de la historia”.

Finalmente, Haces Barba desestimó las críticas sobre su afición a la fiesta brava y su participación en plazas de toros en España y Francia, asegurando que es una pasión personal que nunca ha ocultado. “Soy un amante de la fiesta brava y lo seguiré siendo. No me escondo como muchos que van a los toros y cuando les preguntan se esconden”, puntualizó.

Sigue leyendo:

Pedro Haces Barba se deslinda de reforma que busca embargar sueldo de empleados para pagar créditos: “Siempre defenderé a los trabajadores”

Pedro Haces Barba afirma que 2 millones de trabajadores se beneficiarán con iniciativa sobre pago de propinas