Recibe comisión a organizaciones que apoyan la tauromaquia

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México aprobó un acuerdo para la realización de una audiencia entre las y los diputados integrantes de esta comisión y personas representantes de asociaciones relacionadas con la tauromaquia.

Las personas legisladoras acordaron reunirse con las asociaciones Tauromaquia Mexicana, Fundación Cultural Taurina Mexicana Rodolfo Gaona, Plaza de Toros México, representación de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia y el Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana.

Al presentar el documento, la presidenta de la comisión, Daniela Álvarez Camacho recordó que el pasado 26 de noviembre en sesión extraordinaria se acordó una audiencia con personas promotoras de una iniciativa ciudadana para la prohibición de las corridas de toros, y que en esta ocasión se presenta un acuerdo para que, en las mismas condiciones y términos, las personas representantes de diversas organizaciones que apoyan las corridas de toros puedan expresar su punto de vista.

En la reunión virtual participaron el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, Ramiro Alatorre; en representación de la Plaza de Toros Arroyo, Alejandra Arroyo; por la Plaza de Toros México, Mario Zulaica; como representante del Consejo Autónomo de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, Fabiola Poblano; el presidente de Tauromaquia Mexicana, Manuel Sescosse; y Edgar Herrejón, integrante del Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana.

Tauromaquía en CDMX

Créditos: Especial

"No podemos prohibir la Tauromaquía"

Como taurino, el legislador de Morena, Pedro Haces Lago señaló que el Congreso local es de puertas abiertas, incluyente y plural, por lo que se escuchan todas las voces de la sociedad y “no podemos prohibir”. En este sentido llamó a construir un proyecto “que no prohíba una tradición, que no afecte a una expresión cultural, empleos directos, indirectos, inversiones y a la misma preservación de una raza”.

Planteó que debe considerarse que el toro bravo es un animal de crianza y reproducción, al que los ganaderos no ven como un negocio, sino como la preservación de una raza ancestral que no debe extinguirse; y recordó que para la prohibición de los animales en los circos no se construyó una transición, por lo que pidió escuchar a los expertos en la materia.

En tanto, el panista, Diego Orlando Garrido López mencionó que se han recibido iniciativas en pro y en contra de la prohibición desde la legislatura pasada y por impedimentos legales se quedaron sin dictaminar, y ahora se tiene la oportunidad de equilibrar ambos derechos y lograr su conciliación, por lo que llamó a buscar un punto medio para avanzar en ambas posiciones.

No buscan prohibir la tauromaquía en CDMX

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Por su parte, la también morenista, Martha Avila consideró que este es un tema de interés e importancia, al involucrar diferentes y encontradas posiciones, “pero todas muy legítimas” entre los planteamientos para la defensa de los animales y los impactos sociales, económicos y culturales de esta actividad, y consideró relevante la participación ciudadana, “para tomar las decisiones más adecuadas”.

Más de 2,000 toros en México

Ramiro Alatorre resaltó que en la industria taurina el elemento central es el toro de lidia y que existen 266 ganaderías en todo el país, que representan dos mil 351 unidades de producción pecuaria, 80 mil empleos directos en la industria y 145 mil empleos indirectos, con la mayoría de las ganaderías ubicadas en zonas de alta marginación. Hay 2666 ganaderías en México

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Alejandra Arroyo se refirió al impacto económico y turístico de la industria de la tauromaquia en la Ciudad de México y otros estados de la República Mexicana, al ser una de las más importantes de su rubro a nivel mundial. Mario Zulaica destacó que la tauromaquia genera un volumen de empleos y desarrollo económico para toda una comunidad, ya que este espectáculo congrega a unos seis millones de espectadores en toda la República Mexicana; además, genera un universo de profesionales en este espectáculo taurino.

Edgar Herrejón afirmó que la prohibición de las corridas de toros va en contra de la libertad y una tradición popular de cientos de años en México, que además genera una derrama económica en la capital y produce empleos. Finalmente, Manuel Sescosse expuso los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales de la tauromaquia, así como la obligación de protección de derechos fundamentales que tienen el poder legislativo, ante una actividad cultural y tradicional de interés nacional que debe conservarse.

Sigue leyendo:

Alcaldía Iztacalco instala centro de acopio de árboles navideños

Migrantes tienen todo el apoyo, asevera Claudia Sheinbaum ante deportaciones masivas

LA