GAM y Neza combatirán delitos en zona limítrofe

El alcalde de Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano y el presidente municipal de Nezahualcóyotl firmaron el convenio de colaboración "Comunidades Seguras" que permitirá a la Secretaría de Seguridad Ciudadana patrullar en las calles de Nezahualcóyotl durante una persecución policiaca, lo mismo ocurrirá con los elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de dicho municipio, quienes patrullarán las calles de Gustavo A Madero en caso de encontrarse en una persecución.

"Que se replique este mensaje a los delincuentes que ya no va a ver espacio donde se escondan, que ya no van a poder robar, en Valle Alto ya no van a poder robar en colonias de Nezahualcóyotl y que no van a venir a escapar en la Gustavo A Madero y viceversa, ni crean que van a venir a robar en la Gustavo A Madero y irse a esconderse rápido en el estado de México, novan a poder escapar a la ley".

"Vecinos vamos a patrullar juntos los vamos a atrapar y encerrar por que es ahí donde deben de estar, a los que dañan a nuestra sociedad", dijo el alcalde Janecarlo Lozano.

Desde este momento habrá patrullajes coordinados en las colonias de Nezahualcóyotl

En los trabajos se taparon 250 baches

Créditos: Especial

La firma del convenio de llevó a cabo en el cruce de las avenidas Tepatitlán y Valle Alto, justo en la zona limítrofe de dichas demarcaciones donde fueron desplegadas 20 patrullas para comenzar las labores de seguridad en conjunto.

Desde este momento habrá patrullajes coordinados en las colonias de Nezahualcóyotl Bosques de Aragón, Valle de Aragón, Vergel, Campestre Guadalupana y Ciudad Lago; así como en las colonias de Gustavo A Madero San Felipe de Jesús, Cuchilla del Tesoro, Villa de Aragón, CTM Aragón, La Pradera y Providencia.

"Este es el gran significado de la transformación y que hoy nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum tiene muy claro, ha visibilizado a todo el oriente del del Valle de México para que pueda ser intervenido en el presupuesto federal, y por supuesto también el gran esfuerzo que están haciendo nuestra gobernadora la maestra Delfina Gómez, en el Estado de México y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada en la Ciudad de México", dijo el presidente municipal Adolfo Cerqueda.

Janecarlo Lozano expreso que se reforzarán las zonas de mayor incidencia

Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública elaborada por el INEGI, detallan que la percepción de inseguridad disminuyó en la alcaldía Gustavo A Madero, durante el último trimestre, al pasar del 64.3 por ciento al 61.2 por ciento.

El alcalde Janecarlo Lozano, aseguró que esto no es una casualidad, pues debe a los despliegues policiacos que se han realizando por las zonas con mayor incidencia delictiva en la alcaldía Gustavo A Madero, así como la compra de patrullas que son usadas en los patrullajes.

En el evento estuvieron presentes el Comisionado General de Seguridad Ciudadana en GAM, Abraham Borden; así como el Comisario licenciado Vicente Ramírez quienes dieron el banderazo de salida a las patrullas que realizarán recorridos por las colonias.

mil 300 trabajadores que realizaron labores de bacheo

Además de la firma del convenio se llevó a cabo la jornada sabatina "Enchulando GAM" donde mil 300 trabajadores que realizaron labores de bacheo, cambio de luminarias, balizamiento, y la rehabilitación integral del camellón en la avenida Tepatitlán desde la avenida Valle Alto hasta León de los Aldama.

En los trabajos se taparon 250 baches, se colocaron ocho mil plantas, se emplearon tres mil 500 litros de pintura y se retiraron basureros y triques con el apoyo de 4 retroexcavadoras y generando un total de 60 camiones de volteo de basura.

Sigue leyendo:

Programa de Desarme Voluntario 2025, se publican en el DOF todos lo lineamientos

Programa de desarme voluntario en la GAM extiende su presencia en la Basílica de Guadalupe, confirma Segob

srgc