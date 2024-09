Nayarit busca erradicar la violencia que viven los niños y niñas con nuevas estrategias tecnológicas

El Instituto de la Mujer nayarita ha desarrollado diferentes programas para la prevención de la violencia, Margarita Morán, titular de esta dependencia indicó que derivado de un programa piloto para prevenir la violencia contra los niños y niñas, se podrá en marcha este año y va dirigido a menores de segundo y tercer año de primaria, a través de un software para que puedan conocer cómo defenderse y cuidar su cuerpo.

"Hay un pilotaje que se llevó a cabo en el 2023 y en este año se pondrá en acción en este nuevo ciclo escolar, está dirigido para segundo y tercero de primaria, se trata de un software, porque los niños ya saben mucho sobre las nuevas tecnologías, de la realidad virtual. Es un pequeño taller que les dan, muy amigable para que ellos sepan defender su cuerpo, sepan decir no y son de segundo y tercero de primaria porque deben de saber leer porque llevan mensajes una leyenda y él tiene que contestar sí o no. Es para que ellos aprendan y prevengamos estas violencias" declaró Margarita Morán.

La funcionaria explicó qué se está haciendo desde la dependencia para realizar esta labor. FOTO: Adonaí Durán

Buscan proteger a los menores de edad de Nayarit

Espera que con la entrada de las administraciones municipales el programa pueda aplicarse porque la responsabilidad, dijo, también son de los municipios no solo del gobierno del estado.

"Estamos esperando que tomen protesta los nuevos presidentes municipales porque debemos involucrar los 20 municipios. Todos somos coparticipes responsables, porque el estado está para impulsar las políticas públicas, pero se aplican en el municipio estamos esperando para que el Gobernador, ya tome protesta los presidentes, nos convocará a esa reunión".

La pandemia arreció la violencia hacia los menores

Se dice que en el estado de Nayarit han aumentado las cifras de la violencia contra los menores, la pandemia evidenció cualquier tipo de situación, pero más la violencia que se vive en los hogares.

"Ha sido Nayarit uno de los estado con altos índices, no es el más alto, pero eso no los estados por eso se le pone puntual atención, pero sobre todo se le invierte la prevención porque sí está bien que tengamos, pero se va a desbordar y no va a haber suficiente personal a nuestros jóvenes y adolescentes con el suicidios o adicciones porque es el daño que ocasiona esa violencia ese es un daño muy profundo" finalizó la entrevistada.