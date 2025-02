Errores en boletas Judiciales y la responsabilidad del Comité de Evaluación: el panorama electoral en análisis

En una entrevista para Heraldo Media Group, durante el programa A Fuego Lento de Heraldo Radio, los periodistas Isaías Robles y Alfredo González analizaron el complejo escenario electoral que atraviesa el país. A través de una mesa de análisis con expertos en la materia, abordaron los errores detectados en las boletas de la elección del Poder Judicial de la Federación y la responsabilidad del Comité de Evaluación en este proceso.

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) y presidente de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario, Jorge Montaño Ventura, explicó que el INE identificó múltiples errores en los listados enviados por el Senado de la República, lo que generó 222 solicitudes de ratificación de renuncias. Ante esta situación, el Consejo General del INE emplazó al Senado a corregir los errores antes del jueves, advirtiendo que, de no hacerlo, podría comprometerse la legalidad del proceso.

Montaño Ventura detalló que las irregularidades más comunes incluían datos incompletos, información incorrecta y omisiones en los listados, lo que podría afectar la confiabilidad de la elección.

¿Cuál es el papel del Comité de Evaluación y la legalidad del proceso?

En la segunda parte del análisis, el exintegrante del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, Andrés García Repper Favila, explicó que su comité solo tuvo 14 casos de observaciones por parte del INE, relacionados con la falta de información en CURP, clave de elector o teléfonos de los candidatos.

García Repper Favila enfatizó que la lista entregada al INE provino de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por lo que los errores no pueden atribuirse exclusivamente al Comité de Evaluación del Congreso. También mencionó que no recibieron observaciones adicionales sobre posibles duplicidades de nombres o la inclusión de personas que no se habían inscrito en el proceso.

¿Habrá cuestionamientos a la elección judicial en México?

Durante la entrevista, se abordó la creciente desconfianza en el proceso electoral. García Repper Favila reconoció que la reforma judicial y la elección han sido fuertemente cuestionadas, pero sostuvo que estas críticas provienen principalmente de la oposición política. Aseguró que la mayoría de la población respalda el proceso y que no existen riesgos significativos que comprometan la validez de la elección.

Finalmente, destacó que, si bien es común que en cualquier proceso electoral surjan problemas logísticos, corresponde al INE garantizar la transparencia y legalidad del sufragio en las urnas.

Sigue leyendo:

Morena Veracruz rechaza afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez y respalda a la gobernadora Rocío Nahle

Morena analizará la solicitud de registro del senador Miguel Yunes Márquez: Luisa María Alcalde