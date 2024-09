AMLO duda que el amparo a la reforma Judicial prospere: "afectaría la vida pública"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cree que prospere el intento de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, con el cual busca detener la reforma al Poder Judicial.

“Yo siento que no tienen fundamento legal y sería una… que se detenga el proceso de análisis y en su caso aprobación de la reforma dedicada al Poder Judicial, no hay ningún fundamento constitucional, sería una arbitrariedad y esto afectaría la vida pública, afectaría, desde luego, lo que debe de ser un auténtico Estado derecho. Sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, es sus privilegios y que son partidarios de la corrupción, entonces espero que eso prospere”, declaró.

Sigue leyendo:

Abarrotan SCJN jóvenes a favor de la reforma judicial

Estudiantes de la UNAM marcharán de CU al Senado | ALTERNATIVAS VIALES

Hizo un llamado a los senadores de la República

FOTO: Presidencia

Sobre el tema, el mandatario federal hizo un llamado a los senadores de la República para que actúen con independencia, libertad y pongan por delante el interés del pueblo, así como el interés de la nación, ya que argumentó que a México no le conviene un Poder Judicial sometido a la delincuencia.

“El Poder Judicial está podrido, invadido por la corrupción. No se imparte justicia en beneficio del pueblo de México. Es un poder secuestrado, tomado al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Es un poder de las minorías. Está más que demostrado, aunque hay excepciones. Predominan los jueces, corruptos, magistrados, ministros. No es posible que se defienda eso”, agregó.

Además, el jefe del Ejecutivo Federal cuestionó por qué no se quiere renovar y purificar dicho poder, “¿Vamos a seguir dependiendo a las empresas extranjeras que vienen a saquear, a robar, a afectar la economía de los mexicanos? ¿Van a seguir representando esos intereses? Porque eso está demostrado”, dijo.

edg