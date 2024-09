Irreversible la fractura en la Corte

La reforma al Poder Judicial polarizó a diputados y senadores; generó preocupación entre agentes económicos internos y externos, y malestar a gobiernos de otros países. Pero lo más preocupante es que dividió a los integrantes de la Suprema Corte.

Las y los ministros libran una batalla como nunca. No pudieron unificar criterios. Tienen visiones opuestas.

Unas respaldan la reforma y otro grupo, encabezado por la presidenta de la Corte, Norma Piña, la rechaza.

Unos y unas apoyan el paro de labores en el Poder Judicial y otras (Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz) lo ven como algo inadecuado.

No es lo único, la ministra Esquivel puso en tela de juicio el desempeño de Piña e insiste que su permanencia debe ser analizada. En pocas palabras: quiere que se vaya.

La responsabiliza de la mala relación con el Ejecutivo y, hasta hace un par de días, la cuestionaba por no asumir una postura en torno a la ruta que debía seguir la Corte.

Apenas ayer, Piña abrió una consulta para ver si los ministros podían presentar recursos contra el proyecto presidencial.

Lo cierto es que el bloque de Esquivel, Batres y Loretta, está a favor de la reforma.

Otro ministro, Javier Laynez, declaró, en pocas palabras, que la Corte no puede promover una controversia constitucional, no puede ser juez y parte.

Anticipó su salida en caso de que el proceso legislativo de la reforma concluya. Y por lo que estamos viendo, es muy probable que ya hasta las maletas tenga hechas.

Esquivel Mossa me dijo que no sabe aún si participará en el proceso de elección de ministros. Sus demás colegas, como Lenia, están en las mismas. En la indefinición.

Lo cierto es que la reforma se hizo para quitarlos por “decreto”. En el gobierno y el Congreso, se piensa que si las leyes se enredan aplazaría la elección de jueces y magistrados, pero no la de ministros. Ellos van por delante. Eso sí, con bolsos llenos de jugosas liquidaciones.

Lo cierto es que ni siquiera esa salida sanará las heridas que está dejando la aprobación de la reforma. No volveremos a ver a una Corte o, mejor dicho, a un Poder Judicial como lo conocemos.

Selina Avante, magistrada de Xalapa, Veracruz, me lo dijo de este modo: “Sin jueces independientes no hay Estado de Derecho y, sin Estado de Derecho, no hay democracia”

***

ENOJO MONUMENTAL existe en Palacio Nacional y Morena por la forma en la que Ricardo Monreal manejó la derrota de su hija, Caty Monreal, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

Tienen la certeza de que el zacatecano presionó a las autoridades locales, sobre todo al Tribunal Electoral de la CDMX, para que anularan el triunfo de la aliancista Alessandra Rojo de la Vega.

Acusaron violencia política en razón de género, por la que desconocieron el resultado de la elección del 2 de junio, a pesar de que Rojo de la Vega obtuvo 11 mil votos de diferencia, equivalente a 3.4% de la votación sobre la abanderada guinda.

Hay incluso otros alcaldes morenistas que cuestionan la actuación de los Monreal, más cuando uno de los suyos, Javier López Casarín, en Álvaro Obregón, podría correr la misma suerte por rebasar el tope de campaña.

***

EMPEZÓ CON TODO EL GOLPETEO interno en el Consejo Coordinador Empresarial contra Juan Cortina Gallardo, del Consejo Nacional Agropecuario, porque es quien suena como el favorito para la sucesión de Francisco Cervantes.

Ya salieron los amarra navajas a querer enfrentarlo con la administración de Claudia Sheinbaum. Pero lo cierto es que Cortina tiene una buena interlocución con todos los sectores. Ladran Sancho... ¿Será porque Cortina cabalga?

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: "El deber del Ejecutivo es proponer, del Congreso disponer, y de los tribunales suponer".

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

EEZ