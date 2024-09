¿Por qué no hay línea Línea 10 y 11 del Metro?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro es fundamental para el transporte público en la Ciudad de México, razón por la cual las autoridades han destinado una gran cantidad de recursos, con el fin de agilizar la movilidad en una de las ciudades con mayor tránsito y congestión vehicular en el país.

Como es bien sabido, hay 12 Líneas en el Metro de la CDMX, sin embargo, anteriormente se contemplaba llevar a cabo la décima y undécima ruta (actualmente existen las A y B), proyecto el cual fue suspendido por una serie de razones. En caso de que decidas descubrir qué fue lo que sucedió realmente, te presentamos la información más relevante del caso.

Inicialmente, las autoridades de la CDMX planeaban 17 líneas del Metro que concluirían para 2030, esto en base al documento del Plan Maestro realizado en 2018. El documento afirma que la escasez de infraestructura en movilidad ha obligado a los capitalinos y mexiquenses a trasladarse a zonas lejanas a sus trabajos y escuelas, lo que a largo plazo perjudica la calidad de vida por las numerosas horas que pierden durante el transporte.

Las autoridades de la CDMX han enfocado tiempo y recursos en la modernización de las líneas

FOTO: Especial

En realidad, la línea número 10 en incorporarse al Sistema de Transporte Colectivo fue la A, inaugurada en 1991, que recorre desde Pantitlán hasta La Paz y cuenta con un total de 10 estaciones. Posteriormente, se unió la B, que recorre desde Ciudad Azteca hasta Buenavista, con un total de 21 estaciones y 23 kilómetros. Esta ruta fue inaugurada en diciembre de 2003 y concluida en noviembre de 2000.

¿Por qué no construyeron la Línea 10 y 11 del Metro?

Por tal motivo es que el Gobierno de la CDMX decidió invertir en el Metro, una alternativa de transporte veloz, barata, no contaminante y sin la necesidad de provocar una grave mancha urbana. No obstante, continúa la cuestión, ¿por qué no se construyó la Línea 10 y 11?

A pesar de haber aprobado ambas obras, las autoridades no han logrado iniciarlas. Por otro lado, han destinado tiempo y recursos en la modernización de la Línea 1 y la reconstrucción de la Línea 12, ésta última logró reabrirse en su totalidad el pasado 30 de enero. Por otra parte, la modernización de la Nueva Línea 1 requirió el cambio de las vías para que operen los nuevos trenes NM-22.

Modernización de la Línea 1 ha presentado grandes avances.

FOTO: Andrés Lajous Twitter

La Secretaría de Movilidad de la CDMX no ha confirmado una fecha exacta para la reapertura de la Nueva Línea 1, sin embargo, el jefe de Gobierno Martí Batres prometió concluir con el proyecto antes de que termine su mandato, es decir, durante el mes de septiembre. Su modernización contribuirá al traslado de cerca de 250 mil usuarios y su finalización convertirá a la Ciudad de México en la zona con interconexión más larga de todo el país, al conectar de oriente a poniente.

¿Cuánto se invertirá en el Metro de la CDMX durante 2024?

El Paquete Económico 2024 de la Ciudad de México indicó que la inversión para el transporte público será de 32 mil 657.2 millones de pesos, porcentaje del cual se dirigirá al Metro. En este sentido, se calcula que reciba un aumento de mil 700 millones de pesos en comparación con el año previo. Además de invertir en el mantenimiento, también se enviarán recursos a funciones adicionales.

