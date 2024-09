Las dos veces que AMLO recibió la banda presidencial; una en el Zócalo y otra en San Lázaro

El presidente Andrés Manuel López Obrador está por dejar su cargo y será sustituido por Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre; sin embargo, aunque por primera y última vez entregará la banda presidencial a su sucesora, cabe recordar que no sólo ha tenido una toma de protesta en su historia política, han sido dos.

Si bien la oficial se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2018, tuvo otra en 2006, cuando se autoproclamó "presidente legítimo" de México y tomó protesta el 20 de noviembre de 2006 de manera anticonstitucional, pero respaldado por miles de seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México, mientras en San Lázaro, Felipe Calderón rendía protesta en menos de 10 minutos frente a un Congreso totalmente polarizado. En esta ocasión, el tabasqueño fue investido por la entonces senadora Rosario Ibarra y estuvo acompañado por quien será la primera presidenta de México.

Se declaró presidente legítimo de México. Foto: Especial

En cambio, en 2018 cuando el morenista recibió la investidura presidencial de manos del entonces presidente Enrique Peña Nieto, señaló: "Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos México y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática".

En esa ocasión su discurso duró casi hora y media y aseguró que no habría reelección, incluso se comprometió a trabajar 16 horas cada día para cumplir con su proyecto de nación. Al acto protocolario, acudieron 13 presidentes, entre ellos, Nicolás Maduro, siete vicepresidentes, así como Ivanka Trump, hija del expresidente de Estados Unidos, incluso el rey Felipe VI, que en este año no fue contemplando en la toma de posesión de Sheinbaum Pardo.

Recibe banda presidencial de Enrique Peña Nieto. Foto: Especial

Tras tomar protesta en el Congreso de la Unión, ceremonia que estuvo encabezada por Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara Baja, y Martí Batres, del Senado, AMLO se reunió en privado con los jefes de Estado invitados en Palacio Nacional. Más tarde y ante miles de mexicanos que se congregaron en la Plaza de la Constitución, expuso sus 100 compromisos como parte de su proyecto de nación.

Pero no todo quedó ahí, también participó en una ceremonia de entrega de Bastón de Mando que recibió por parte de los representantes de los pueblos indígenas de México.

"Luego de recibir el bastón de mando de los pueblos originarios de nuestra gran nación, reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México", manifestó.