AMLO responde si contratará seguridad tras finalizar su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que será la gente quien lo cuide cuando inicie su retiro al terminar su gobierno, en su quinta de Palenque, Chiapas. En la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el mandatario federal, indicó que aún no tiene contemplado tener un equipo de seguridad y sostuvo que dicho tema no lo tiene resuelto.



“Voy a estar ahí y me va a cuidar la gente, no temo por nada”, manifesto.

— ¿Se le va a asignar seguridad, presidente?, le cuestionaron.

AMLO confía en las condiciones de seguridad que tendrá tras finalizar su sexenio

“No sé todavía, todavía no resuelvo eso, pero la gente me va a cuidar”, contestó.

Se mantendrá unos días más en la CDMX antes de trasladarse a Palenque

FOTO: Presidencia

El jefe del Ejecutivo Federal, indicó que el primero de octubre, al terminar su sexenio, estará unos días más en la Ciudad de México para “aclimatarse” y posterior a ello se va a retirar.

“Me voy a quedar aquí unos días para aclimatarme y luego me voy a ir allá, pedirles que me ayudan si no me visitan, porque si van lo van a usar de pretexto mis adversarios para ir a espiarme, quiero tener la tranquilidad para escribir”, indicó.

Agregó que si no lo visitan también podrá salir a nadar y hacer otras actividades, “si veo que no hay mucha gente y que no me van a tomar fotos me puedo ir a macanear”, dijo.

Sigue leyendo:

VIDEOS: así se sintió la fuerte sacudida del SISMO durante la madrugada

Trabajadores petroleros vandalizan sede del sindicato en CDMX