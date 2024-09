Continúan las manifestaciones sobre la reforma al Poder Judicial en estos estados del país

Cientos de simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT) marcharon en la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, a favor de la reforma judicial.

Se concentraron en las inmediaciones del parque Los Tecajetes y a partir de las 13:00 horas comenzaron con su movilización en la capital veracruzana, donde se observó también la presencia del diputado local electo Antonio Ballesteros y la diputada en funciones Norma Mendoza González.

Foto: Integrantes de Morena marchan en defensa de la Reforma Foto: Especial

Al grito de “¡poder judicial por voto popular!” recorrieron la avenida Manuel Ávila Camacho con dirección hacia Plaza Sebastián Lerdo de Tejada y Palacio de Gobierno, donde bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez.

Desde el palco de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez, refrendó su apoyo a la marcha de morenistas a favor de la reforma judicial, quien ya se ha pronunciado para solicitar a los diputados federales que aprueben dichas modificaciones a la Constitución.

De acuerdo con Alejandro Porras Marín, secretario nacional de Jóvenes de Morena, la movilización de este martes 3 de septiembre también busca informar a la gente que la reforma pretende democratizar al Poder Judicial.

“Lo que pasa es que el Poder Judicial es un desorden tremendo, hay mucho recurso que se gasta ahí, hay salarios exorbitantes, en los salarios por ejemplo de los magistrados están ganando cerca de 700 mil pesos mensuales en la suma, 700 mil pesos mensuales entre viáticos y gastos y demás, eso es mucho. Nadie va a poder ganar más que el Presidente de la República y eso debe de hacerse cumplir, por esas razones que estamos llamando a que la gente se informe de lo que es la reforma”, increpó.

A su juicio, es necesario que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos mediante el voto popular en la República Mexicana, situación que será avalada en el Congreso de la Unión.

Enfatizó que el Poder Judicial debe ser reformado para garantizar la justicia en México, permitiendo que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, respetando la división de poderes.

“Es falso lo que están diciendo ahí la oposición de que se va a eliminar la carrera judicial y que a ver, eso no es cierto. De hecho el Poder Judicial va a proponer 10, el Poder Legislativo 10 y el Poder Ejecutivo 10, el Senado va a revisar los perfiles y a partir de eso la gente va a poder votar”, añadió Porras Marín.

Además, se busca acabar con salarios exorbitantes y mejorar la transparencia en el sistema judicial, pues hay señalamientos contra jueces que han liberado a presuntos delincuentes durante los llamados “sabadazos”.

“La sociedad mexicana está preparada, no es una cosa nueva. Aquí cuando el presidente Juárez llegó a ser presidente de la República, era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en ese tiempo él fue electo por voto popular. Estamos hablando de hace básicamente 200 años, o sea, se ha avanzado mucho en esto. En Estados Unidos también andan diciendo que no, que atenta contra la democracia. No, en Estados Unidos se acaban de elegir jueces y en los distritos allá igual por el voto popular, o sea, no es una cosa nueva”, refirió el Secretario Nacional de Jóvenes de Morena.