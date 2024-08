Reforma al Poder Judicial: ¿Qué buscan las manifestaciones estudiantiles en México?

Las Reformas al Poder Judicial han causado una gran controversia en el ámbito político y social en México, si bien Morena se perfila para un gobierno de "Super Mayoría", la propuesta legislativa aún no ha sido aprobada y recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró durante su conferencia mañanera, que el desenlace de esta iniciativa depende de lo que se decida en el Congreso.

No obstante, toda esta incertidumbre legislativa ha provocado diferentes reacciones, las cuales van desde comentarios por parte de diferentes figuras relevantes para la LXVI legislatura, hasta movilizaciones sociales y manifestaciones por parte de trabajadores y estudiantes. En entrevista para Heraldo Media Group, durante el espacio en radio de Sandra Romandía y Ángel Arellano, la estudiante de la Escuela Libre de Derecho, Solange Estrada, compartió su perspectiva respecto a las Reformas del Poder Judicial.

Respecto a los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expresó que los movimientos estudiantiles entorno a la Reforma al Poder Judicial tienen tintes de manipulación, Solange Estrada puntualizó en las contradicciones dentro del discurso del mandatario.

"Por un lado, nos están vendiendo la idea de ser jueces y magistrados saliendo de carrera, sin ningún tipo de experiencia, pero también nos están llamando manipulados"

La estudiante de la Escuela Libre de Derecho también recalcó en la importancia de las manifestaciones estudiantiles, las cuáles se han caracterizado por ser una voz disidente necesaria en el debate democrático en México y bajo esta incertidumbre, cientos de estudiantes se encuentran preocupados por el futuro del país.

¿Qué buscan los movimientos en contra de las Reformas en México?

Los movimientos estudiantiles han marcado la historia de nuestro país y el mundo, no nos movemos por intereses políticos, aseguró Solange Estrada, quien de igual forma, dijo que estas manifestaciones a favor del Poder Judicial no tiene tintes partidistas. No obstante, la estudiante de derecho expresó sus deseos por consolidar un movimiento estudiantil fuerte.