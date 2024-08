"Tenemos la mayoría calificada en el Senado, no me pelearé con nadie": Gerardo Fernández Noroña

En una sesión constitutiva del Senado, con 127 votos a favor, los senadores eligieron a la Mesa Directiva que será presidida por Gerardo Fernández Noroña (Morena) y que llevará a cabo los trabajos en el primer año de la 66 legislatura, la cual arrancará el primero de septiembre.

Asimismo, se amplía de tres a cuatro las vicepresidencias, para darle una más al Partido Verde Ecologista de México de PVEM.

Las vicepresidencias estarán encabezadas por Imelda Castro Castro (Morena), Mauricio Vila Dosal del PAN y Karla Guadalupe Toledo Zamora del PRI.

La Presidencia del Senado de la Republica estará a cargo de Fernández Noroña Foto: Especial

En las secretarías de la Mesa Directiva estarán los senadores Verónica Noemí Camino Farjat (Morena), Jasmine Bugarin Rodríguez (PVEM), Luis Donaldo Colosio (MC) y Lizeth Sánchez García (Morena).

Nuevos integrantes en la Cámara Alta

Los nuevos integrantes tomaron sus lugares en la Mesa Directiva de la Cámara alta.

Asimismo, esas cuatro secretarías aumentarán hasta siete por un acuerdo que propuso Adán Augusto López Hernández, quien será el presidente de la Junta de Coordinación Política y el líder de Morena en la Cámara alta. Esas secretarías estarán encabezadas por Morena, PAN y una más se definirá en la instalación de la Junta de Coordinación Política.

Entre aplausos, López Hernández dijo que ampliar el número de integrantes de la Mesa Directiva se debe a que buscan construir más consenso y mayor participación de los grupos parlamentarios en el Senado.

Para esta sesión preparatoria también se tomó protesta a la Mesa de Decanos, presidida por Manlio Fabio Beltrones. Los vicepresidentes son Óscar Cantón Zetina y José Antonio Álvarez Lima. Además los secretarios Félix Salgado Macedonio y Alberto Anaya.

En la sesión rindieron protesta los senadores electos para la próxima legislatura.

Asegura que se aprobarán reformas por mayoría

Al asumir como presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que Morena y sus aliados ya tienen la mayoría calificada en la Cámara de senadores para aprobar la reforma judicial.

Aunque no dio nombres de los posibles senadores de oposición que apoyen a la 4T para darles las dos terceras partes en el Senado y avalar reformas constitucionales, el senador morenista dijo que ya es un hecho que se vayan a aprobar reformas como la judicial en la Cámara alta.

"No falta nada, tenemos la mayoría calificada y habrá reforma al Poder Judicial, el pueblo de México elegirá en 2025 por medio de su voto secreto y directo a la mitad de las personas juzgadoras federales y locales y en junio de 2027 la otra mitad", dijo en entrevista a medios de comunicación.

Sobre cómo conducirá las sesiones en la Cámara de senadores como presidente de la Mesa Directiva, Fernández Noroña afirmó que será institucional y respetuoso en el debate parlamentario.

"Hay quien quiere montarse en mi popularidad para hacerse propaganda pero yo no voy a caer en esa provocación, para pelearse se necesitan dos y yo desde la Presidencia del Senado no me pelearé con nadie y tengo que cuidar la investidura de la Presidencia del Senado", afirmó.

Aclaró que siempre ha sido institucional, pero cuando quiera debatir va a usar la tribuna del Senado.

Antes, desde la tribuna del Senado en la sesión constitutiva, Fernández Noroña agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

"Quiero hacer un reconocimientos a un extraordinario político, a un gigante, a un hombre excepcional, al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, larga vida al compañero presidente", sostuvo.

Además, dijo que la cuarta transformación está generando un momento histórico importante, pues hoy "hijos e hijas del pueblo estamos siendo senadores de la República".

Estoy convencido que un plebeyo como yo no habría podido aspirar a encabezar la presidencia de la Cámara de senadores y hoy los plebeyos y plebeyas hemos decidido tomar el destino de la patria en nuestras manos", expresó.

