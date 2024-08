Reformas constitucionales iniciarán desde el 1 de septiembre de la 66 Legislatura: Ricardo Monreal

Desde el 1° de septiembre, con la apertura de trabajos de la 66 Legislatura, iniciará la discusión de las reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzando con la reforma al Poder Judicial, informó Ricardo Monreal Ávila.

Al acudir a la Cámara de Diputados por su credencial como diputado electo por la vía plurinominal, quien se prevé sea el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, confirmó que será el próximo martes cuando tengan su reunión plenaria, a la que asistirá la presidenta electa Claudia Sheinbaum, para definir las prioridades del trabajo legislativo, que en un principio son tres iniciativas constitucionales.

Tendrán reunión el próximo 1 de septiembre Foto: Especial

Sigue leyendo:

Trampa de AMLO a los empresarios

¿A qué hora empezará el último informe de AMLO?

“¿Cuáles serán las prioridades? Yo quiero decir con toda seriedad, vamos a esperar que el dictamen de la Reforma Judicial se delibere y en su caso se apruebe, y comenzaremos por este dictamen de Reforma al Poder Judicial, quizá el propio primero de septiembre, en una sesión distinta a la de la instalación. También tenemos como prioridad la Reforma de Pueblos Indígenas y la reforma en materia de Guardia Nacional, esas son las primeras tres que vamos a tratar los primeros días”, dijo.

¿Habrá prioridades en la toma de reformas?

Acompañado de su esposa, María de Jesús, Monreal Ávila comentó que hasta el momento no tiene información de que Sheinbaum Pardo vaya a presentar una iniciativa preferente, pero seguramente en la reunión plenaria del martes, habrá información al respecto, aunque recalcó que todavía está en funciones el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Especial

Sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, indicó que desafortunado el mensaje y se excedió, por lo que no admitirán ninguna injerencia de nación extranjera, y en el Congreso tampoco les van dictar leyes ni normas de comportamiento general para aplicarse en la nación, aunque, es su amigo y espera reunirse con él para dialogar al respecto.

“Sí, es amigo mío. Me reúno seguido entonces no tengo problemas con él. Somos amigos y los dos creemos en el Santo Niño de Atocha”, expuso.

Por lo pronto, destacó su confianza de que, en el Senado, Adán Augusto López logre el consenso para lograr el aval de la mayoría de los integrantes de la Cámara alta, en favor de las reformas y señaló que él hará lo propio, anteponiendo el diálogo y no la aplanadora.

“Yo no soy de aplanadoras, soy de razones y de principios, pero obviamente haremos valer el mandato popular. Voy a dialogar mucho con la oposición. No lo he hecho, porque esperaba este acto formal. Ya tengo mi credencial, se las voy a mostrar, pero es la cuarta ocasión que estoy aquí”, comentó.

Morena va por más para los trabajadores de la 66 Legislatura: Napoleón Gómez Urrutia

El líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, afirmó que, en la próxima legislatura en la Cámara de Diputados, entre las prioridades están los temas laborales por lo abordarán, entre otras, la iniciativa que avala la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, y la que aumenta a 30 días el aguinaldo de los trabajadores de México.

Tras recibir su credencial que lo avala como diputado federal electo, señaló que los temas fundamentales serán la defensa de los derechos de los trabajadores, a través de las reformas que beneficien a este sector tan importante para el desarrollo del país, porque son actos de justicia, a pesar de la inconformidad de los empresarios.

Foto: Especial

“Bueno, pues sí pero aquí hay que ver el interés de la mayoría de la población que son los trabajadores. En todos los países, México es uno de los que tienen las jornadas de trabajo más largas y más extensas de todo el mundo, todos los países de la OCDE, yo creo que es un tema de justicia; nosotros estamos proponiendo reducir a 40 horas, hay países que están ya en 37 horas, en 32 y hasta menos”, aseguró.

Afirmó que la reducción laboral, además de justicia, permitirá mejorar la convivencia y recuperar energía y fortaleza para los trabajadores y sus familias, y también habrá beneficio para los empresarios porque la medida va redundar en mayor productividad y mayor eficiencia.

Por lo pronto, el senador por Morena, anunció que el próximo miércoles, darán a conocer la creación de una nueva central sindical que estaría conformada por diversas confederaciones y los sindicatos más importantes de todo el país, lo que repercutirá en que haya mayores beneficios laborales con más unidad y solidaridad entre las agrupaciones gremiales.

“Nosotros calculamos que las organizaciones que estamos integrando esto, prácticamente representamos casi el 90% de todos los trabajadores sindicalizados de México”, aseguró.

Reconoció que, en los últimos años, por diversas razones, el movimiento obrero se ha quedado relegado, ante las agrupaciones empresariales, por lo que se busca revitalizar y modernizar toda la política laboral del país, en beneficio de la mayoría de los mexicanos.

Olga Sánchez Cordero presentará reserva a la reforma al PJ

La diputada federal electa por Morena para la 66 Legislatura, Olga Sánchez Cordero, indicó que prepara una reserva para la Reforma al Poder Judicial, luego de que se aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para garantizar que quienes lleguen cumplan con los requisitos de idoneidad y evitar que lleguen malandrines a la carrera judicial

“A mí lo que me preocupa más que otra cosa, son los requisitos de idoneidad, el perfil de quienes van a ir a las urnas. Sé que lo irreductible es eso, pero vamos a cuidar muchos quienes sí van; mira hay temas obviamente de profesionalismo, de experiencia, pero hay otros también tan importantes como la honestidad, la honorabilidad, o sea que no lleguen ahí malandrines, y que además privilegien la carrera judicial” expresó.

Foto: Especial

Al tramitar su credencial como diputada federal electa, Sánchez Cordero reconoció que quienes lleguen a impartir justicia sí lo van a lograr, aunque para ello pasarán por un largo periodo de aprendizaje.

“Si van a aprender a ser jueces, pero va a tener un periodo de aprendizaje muy largo, o sea yo te digo, yo estuve 25 años en el sistema de Justica, 25 años, yo te puedo decir que es eso, y como es ser juzgador, entonces, yo sí quisiera que se cuidaran mucho los requisitos, la idoneidad y la elegibilidad y el perfil”, insistió.

También expuso que, en el pleno de la 66 Legislatura, buscará que no desaparezcan los llamados órganos constitucionales autónomos, entre ellos la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para que se mantengan como órganos desconcentrados o descentralizados con autonomía de gestión, porque se requiere de entes reguladores.

“No, no, no, a ver, yo lo que voy a insistir es que tienen que pervivir pero no como ´porganos constitucionales autónomos, pero tienen que pervivir. ¿Tenemos que tener órganos reguladores? La respuesta es sí, sí tenemos que tener órganos reguladores, la naturaleza jurídica puede ser diferente”, expuso.

Por lo pronto, confirmó que levantó la mano para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la 66 Legislatura que inicia el próximo uno de septiembre, aunque eso se definirá el próximo martes en la reunión plenaria que sostenga con la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado su interés de que sea Ifigenia Martínez, quien le ponga la banda presidencial.

Precisó que, de no llegar a la Mesa Directiva, le gustaría presidir la Comisión de Justicia, aunque insistirá en dirigir las sesiones del pleno, porque existe la posibilidad legislativa de que, a través de la presidencia de la Mesa de Decanos, pueda, Ifigenia Martínez. ponerle la banda presidencial a Sheinbaum Pardo.

Sánchez Cordero, destacó que está muy contenta por llegar al Palacio Legislativo de San Lázaro, porque además va a vivir aquí, el último tramo de su vida profesional, para después retirarse, aunque por lo pronto, dará lo mejor de ella, lo cual puede “ser algo muy interesante y muy importante”.

DRV/TJM