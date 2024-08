AMLO pide cuidar el procedimiento para la reforma judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió cuidar el procedimiento y los tiempos para aprobar la reforma al Poder Judicial, pues aseguró que de no pasar por todos los filtros esta podría ser nulificada.

“Yo le creo a Ricardo (Monreal). Va a depender de los debates, la discusión en el pleno, tienen que cuidar mucho procedimiento, porque si no uno de ellos que echó abajo una ley, que dijo, no se cumplió con el procedimiento, metiéndose en la vida interna de otro poder, no hubo debate suficiente, entonces se anula la ley. Que se cuide, no vaya a ser que los ministros nos la nulifiquen, tienen que cuidar todo”, manifestó.

AMLO señaló que se debe cuidar para que los ministros no la nulifiquen. Foto: Archivo

En la Mañanera de este jueves en Palacio Nacional, aseguró que tiene previsto firmar la aprobación de la reforma al Poder Judicial antes de 30 de septiembre, previo a concluir su gobierno, sin embargo, sostuvo que todo dependerá de lo que se decida en el Congreso.

En la conferencia de ayer, el jefe del Ejecutivo dijo que la discusión sobre la reforma al Poder Judicial se hará “de acuerdo con los tiempos”, sin “fast-track”.

Lo anterior, luego de las declaraciones del próximo coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, donde afirmó que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sugirió no precipitar la aprobación de la reforma propuesta.

