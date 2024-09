Indigna a vecinos de Altamira la agónica muerte de 25 gatos y un perro envenenados, piden atrapar al culpable

Al menos 25 gatos y un perro han vivido en carne propia lo peor de la especie humana, después de que murieran a causa de comida envenenada en el fraccionamiento Los Olivos, en Altamira, Tamaulipas. Tras pasar momentos de agonía, las mascotas han sido encontradas a lo largo de esta zona sin vida.

Los felinos de este lugar han ido cayendo poco a poco durante la última semana. Los dueños de estas mascotas y amantes de los animales se dicen consternados e indignados por los asesinatos de estos seres vivos.

Una de las afectadas, Anahy González, residente del sector, denunció que se han encontrado restos de comida contaminada con algún químico que ha causado la muerte no solo de gatos, sino también de un perro. El temor en los vecinos por sus mascotas no hace más que elevarse.

Han encontrado restos de comida envenenada en el fraccionamiento. FOTO: Carlos Juárez

Envenenamiento en gatos: síntomas de un crimen contra los animales

El envenenamiento de los animales ha generado indignación y alerta, ya que existe el riesgo de que este veneno pueda ser ingerido accidentalmente por un niño, lo que representaría una tragedia aún mayor.

“Es inhumano lo que están haciendo, no solo con los animales, también es un peligro para nuestras familias”, expresó González visiblemente afectada.

Ante esta situación, los residentes del fraccionamiento han solicitado a las autoridades municipales, particularmente al área de Bienestar Animal, que investiguen y detengan a los responsables de estos actos crueles.

Veneno para animales: el verdugo de gatos y un perro

Además, han pedido mayor presencia de seguridad en la zona para evitar que estos ataques de envenenamientos contra gatos y perros continúen. Los habitantes del fraccionamiento temen por la seguridad de sus mascotas y de sus familias, y esperan que las autoridades tomen medidas inmediatas para frenar esta alarmante situación.

En Tamaulipas, el código penal marca que aquella persona que sea responsable de matar animales purgará una pena de dos meses a tres años de prisión y una multa de hasta 750 UMAS, es decir 81 mil pesos.

¿Cómo actúa un gato envenenado y qué hacer para desintoxicarlo?

En estos casos lo primero y más urgentes es guardar la calma, ningún tipo de histeria o ataque de pánico abonará para recobrar la salud de los gatos. Dependiendo de la exposición, la cantidad de veneno que haya ingerido, así como el tiempo que ha pasado de que ocurrió esto será de vital importancia en los minutos posteriores.

Lo primero de todo es evitar que el animal siga expuesto a este químico. Si es posible, es importante retirar cualquier alimento o sustancia que resulte sospechosa para así no permitir que otro animal pase por la misma situación.

Una vez hecho esto, se puede lavar cualquier parte de los gatos que hayan estado en contacto con el tóxico, a fin de que se propicie sobre su piel y pueda absorberlo de nueva cuenta. Si no es posible esto, se puede envolver al animal en alguna tela y llevarlo con un veterinario de a la mayor brevedad posible. Este paso debe hacerse con mucho cuidado, debido a que los gatos que experimentan este sufrimiento tienden a ponerse agresivos.

Temen que haya más casos relacionados con la muerte de estos animales. FOTO: Carlos Juárez.

¿Qué se le puede dar a un gato intoxicado por envenenamiento?

En caso de que el animal haya ingerido la sustancia como ha ocurrido en los casos registrados en Tamaulipas, lo mejor es acudir con el veterinario. En ningún caso se debe tratar de provocar el vómito en el felino.

En caso de que el gato presente los síntomas de envenenamiento, no se debe esperar para llevarlo con el médico especialista, ya que cada minuto es valioso para su recuperación. No se debe esperar en ningún sentido que el animal recobre la salud por sí mismo, ya que no hay forma de certificar la cantidad de productos químicos de uso industrial o que provocan reacciones letales que hayan actuado en su cuerpo.

Mientras se lleva a cabo el traslado es importante que no se le den besos o que las personas que lo toquen se lleven las manos a la boca, debido a que alguna parte del veneno puede haberse impregnado en su pelaje. Una vez que se haya dejado al animal con el especialista, es importante lavarse las manos.

Si es posible identificar la comida o las sustancias tóxicas que comieron los gatos, se debe llevar al veterinario junto con el felino para que así se pueda tener un diagnóstico más certero. Muchos especialistas pueden determinar qué clase de venenos pueden afectar al animal observándolos, inclusive aunque estos se presenten en los vómitos del animal.

¿Cómo saber si mi gato esta envenenado?: los signos que pueden salvar su vida

Los síntomas de los envenenamientos en gatos son fácilmente identificables, por lo que basta poner atención a las mascotas para saber su estado de salud. A continuación la lista de signos que presentan estos animales cuando están intoxicados.

Problemas para poder respirar.

Vómitos, salivación excesiva o problemas gástricos.

Estornudos, tos, lengua azul o jadeos.

Diarrea con sangre o pipí oscurecida.

Depresión o aislamiento.

Convulsiones, escalofríos y temblores.

Desmayos, pérdida del conocimiento y pupilas dilatadas.

Muchos de estos síntomas pueden actuar de manera alterna, algunos pueden no presentarse, pero identificarlos y comunicarlos al médico especialista será importante para preservar la salud del animal.

Pese a que en algunos lugares se recomienda que se dé a los animales intoxicados carbón activado o ácido acetilsalicílico, es importante que quien determine qué se le puede dar a ingerir al animal sea un especialista, ya que las personas suelen desconocer los alcances y reacciones de estas sustancias en el cuerpo de sus mascotas.