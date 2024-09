AMLO defiende al Ejército por acusaciones del caso Ayotzinapa

Al leer la carta que le mandó a familiares de lo 43 normalistas , el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aunque no se tienen pruebas directas de la participación del Ejército en la desaparición se busca debilitar a las Fuerzas Armadas y a la “institución presidencial”.

Recalcó que los actos ilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional.

Fuerzas Armadas debilitadas no pueden defender a la nación, asegura AMLO

“Eso es muy importante. ¿A quiénes les conviene que tengamos un ejército debilitado, sin autoridad? No sólo Fuerzas Armadas debilitadas, instituciones nacionales debilitadas, la institución presidencial, pues a los poderes extranjeros, a las hegemonías, porque una autoridad nacional sin fortaleza es como una hoja seca, no puede defender los intereses de la nación”. Enfatizó.

López Obrador heredará el caso de Ayotzinapa a la próxima administración

FOTO:Presidencia

En la mañanera, también refutó las versiones de los padres y madres de lo 43, así como de sus abogados en el sentido de que los militares no acatan la orden de proporcionar información, “no me estoy chupando el dedo” y “está muy difícil que me tomen el pelo”.

“Dicen los abogados de los padres y los del Pro que no me hacen caso a mí, los mandos del Ejército y que manda el Ejército y que aunque yo tenga buenas intenciones no puedo yo obligarlos a que digan la verdad”, indicó.