Gerardo Fernández Noroña: ministerio Público Federal ya tiene los videos de la agresión en AICM

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, aseguró que la agresión que sufrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue por la aprobación de la Reforma Judicial y sobre todo por estar a cargo de la Presidencia de la Cámara Alta.

En entrevista para el programa de las “Noticias de la Mañana con Mario Maldonado”, de Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, recordó que el pasado domingo 22 de septiembre, el presidente de México fue agredido con una botella de agua, la cual afortunadamente no le pegó, por parte de un trabajador del Poder Judicial.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado. Créditos: Especial/archivo

Salieron testimonios de que algunos de ellos estuvieron en la toma violenta del pleno de la Cámara de Senadores”, aseveró Fernández Noroña.

Acusó que en el penúltimo foro sobre la reforma al Poder Judicial que se realizó en Saltillo, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, no ofreció protección a los participantes e incluso a afuera del lugar donde se llevó a cabo fueron agredidos por trabajadores. Denunció que a partir de ese momento las protestas han sido cada vez más violentas.

Destacó que la toma del pleno es un hecho gravísimo sin precedentes en la historia parlamentaria de México. Señaló que fue un error que no se interpusieran denuncias ese día.

Mencionó que se han dado actitudes racistas y clasistas de quienes piensan que los integrantes de la Cuarta Transformación no deben viajar en avión.

Agresor ya había agredido a otros miembros de la 4T

El presidente del Senado informó que la persona que lo agredió en el AICM es un abogado de un corporativo internacional, es profesor en el Tec de Monterrey, y litiga contra el Estado Mexicano en cosas de impuestos y competencia económica. Agregó que este sujeto agredió a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando era candidata en San Pedro Garza García y ella iba a tomar un café.

Él mismo subió el video de la agresión”, comentó el senador.

Anuncia Noroña que Senado sacará adelante dos nuevas iniciativas

Aseveró que la derecha está en una actitud violenta y racista. Además de que algunos lideres de opinión de ese movimiento como Denise Dresser, Xochil Galvez, Margarita Zavala han salido a defender al agresor.

Fernández Noroña informó que ya hay una denuncia por esta agresión que sufrió, y el Ministerio Público Federal ya tiene los videos del ataque. Anunció que ya no dejará pasar más hechos como este. Consideró que la oposición en el Senado no está actuando no de manera responsable por lo que no ha recibido mensajes de solidaridad de parte de senadores del PAN y PRI.

Adelantó que esta semana, la Cámara de Senadores sacarán adelante dos iniciativas: derecho indígenas y pueblos afroamericanos, así como la reforma a la Guardia Nacional.

