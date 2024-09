Senado presenta denuncia contra agresor de Noroña en el AICM

Luego de que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña acusara que fue agredido para quitarle su celular mientras estaba en la sala de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras su exposición, el Senado de la República emitió un posicionamiento y una denuncia formal contra presunto culpable.

En su publicación señaló que lo agredieron física y verbalmente arrebatándole su teléfono celular, denuncia que hizo en un video breve desde su celular donde exclamó:

"Ese tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de qué estuvo agrediéndome física y verbalmente. American Express debe proporcionarme los datos pues presentaré una denuncia",

Senado presenta denuncia formal contra agresor del AICM

El altercado lo vivió junto a su esposa aproximadamente a las 8:00 horas donde planeaba viajar a Monterrey y salir a Coahuila en ese intento de viaje ocurrió el altercado. Por su denuncia el Senado de la República presentó formalmente la denuncia anunciándolo en la red social oficial.

"El presunto responsable es un hombre llamado Carlos Velázquez de León Obregón, quien es abogado en un despacho corporativo que trabaja que trabaja para empresas con grandes intereses económicos", denunciaron develando la identidad del presunto agresor.

Según el breve comunicado acudieron al Ministerio Público Federal a presentar la denuncia contra el agresor, desde el recinto manifiestan que este acto se suma a la campaña de odio y violencia que existe contra quienes representan a los 2más de 35 millones de personas que respaldan la Cuarta Transformación".

