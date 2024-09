Noroña le responde a Zedillo: "viene a ser el vocero de la derecha"

Ayer, el expresidente Ernesto Zedillo rompió el silencio sobre política nacional y dio su opinión sobre la Reforma al Poder Judicial, cuyo decreto fue emitido el sábado 15 de Septiembre, en el marco del Aniversario de la Independencia. Tras lo manifestado por el otrora mandatario, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticó su "calidad moral y política", a quien señaló de ser el vocero de la derecha.

"De un ‘plumazo’, en un mes, quitó a 26 ministros de la Corte, reduciendo la Corte a 11 ministros, sin foros de discusión, sin parlamentos abiertos (...) inclusive se quedó por lo menos una semana sin Suprema Corte de Justicia de la Nación el país y ese hombre viene a hablarnos de destrucción de la democracia (...) ¿Con qué calidad moral y política este expresidente viene a ser el vocero de la derecha?", le cuestionó Noroña al expresidente.

Zedillo llamó a la 4T una tiranía. “Un partido oficial, que se ha convertido este partido, que puede además manejar el poder judicial, se llama en términos simples tiranía. Y si usted tiene tiranía, entonces no tiene democracia", le dijo el exmandatario a Ciro Gómez Leyva en unas polémicas declaraciones que fueron contestadas por Fernández Noroña.

El presidente de la Mesa del Senado culpó a Zedillo de ser el responsable del Fobaproa, así como de las matanzas de Acteal y Aguas Blancas, además le recordó al expresidente que la gente votó por el Plan C, que incluye la Reforma Judicial a la cual "no hay poder sobre la tierra que detenga la instrumentación (...) No se llama dictadura señor Zedillo Ponce de León, el ejercicio del pueblo y el mandato del pueblo se llama democracia. Haga 100 planas, repítalo hasta que se lo aprenda".

La respuesta de Fernández Noroña no llegó sola, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las reacciones de Ernesto Zedillo, quien fuera mandatario de México de 1994 al 2000.

"Nada más estoy esperando a (Carlos) Salinas", responde AMLO a Zedillo

“Nada más estoy esperando a (Carlos) Salinas”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras las críticas del ex mandatario Ernesto Zedillo y la carta que ayer de difundió de Gerardo García Luna. Señaló que la oposición ahora recurrió al ex presidente Zedillo “es como su dios”.

"Y todavía tiene la desfachatez, agréguenle que fue el que vendió los ferrocarriles nacionales, vendió los ferrocarriles, acabó con los trenes de pasajeros y terminando su mandato de presidente se fue a trabajar de asesor, incluso todavía anda en eso, en una empresa ferrocarrilera que se benefició con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Entonces, cuando aparece Zedillo y aparece García Luna, bueno, nada más estoy esperando a Salinas, pero no ha hablado, no ha hablado]", dijo.

Antes, López Obrado dijo que durante el gobierno de Ernesto Zedillo la devaluación fue 187 por ciento. "Pero el doctor Zedillo tiene algo que se los dejo de tarea para que conozcan cómo es realmente. Cuando iba a rescatar a los potentados, a los que lo defienden, a los que lo trajeron ahora, cuando convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, la eminencia, como en el 2000, ¿qué será?, no, 1996, en su segundo informe habla de la crisis financiera y dice que va a ser necesario rescatar a bancos y empresas, pero que eso es lo mejor", dijo.

