Arranca Congreso de Morena; buscan nueva dirigencia nacional

En punto de las 10:40 horas comenzó el Séptimo Congreso Nacional Extraordinario de Morena, en el cual se definirá a la próxima dirigencia nacional, quien encabezará el partido durante los siguientes tres años.

En el evento se encuentra, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el actual presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, y el presidente del consejo nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño.

En el evento se tiene previsto 3 nombramientos

En el evento, se tiene previsto que haya tres momentos relevantes, entre ellos: el inicio de los trabajos, donde se despedirá la actual dirigencia, Mario Delgado y Citlalli Hernández; la votación a puerta cerrada a cargo de los congresistas y el veredicto final, donde se presentará a la nueva presidencia del partido.

Hasta el momento, la única contendiente para obtener el cargo es la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Además, ante algunas especulaciones, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán, podría ser elegido como secretario de Organización Nacional de Morena.

El pasado 9 de septiembre, el mandatario federal aseguró en la mañanera que les habría pedido a sus hijos que no entraran a la política durante su sexenio e indicó ahora que “Andy” buscará consolidar el partido político.

Además, el jefe del Ejecutivo Federal sostuvo que no va a interferir en la participación de Andrés López Beltrán dentro del partido, ya que cuando termine su mandato va a retirarse y jubilarse.

“Sí, como hicimos, hicimos un acuerdo desde hace tiempo, les agradezco mucho porque lo han respetado, de que ellos, mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno. Y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso, y también voluntariamente me han ayudado, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno, y ya se lo agradezco”, manifestó el mandatario federal.

En tanto, se tiene previsto que en dicho Congreso Nacional de Morena, se elijan a los nuevos titulares de los estatus del partido, entre ellos: la secretaría de organización, secretaría de finanzas, secretaría de comunicación, secretaría de jóvenes, secretaría de Movimientos Sociales, secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero y la secretaría de Artes y Cultura.

