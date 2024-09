Caty Monreal impugnará ante la Sala Superior: "La violencia no puede ser parte de una campaña política" 

Catalina Monreal, excandidata por la alcaldía Cuauhtémoc, adelantó que impugnará ante la Sala Superior la nulidad de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, la cual fue avalada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"La violencia no se puede normalizar, la violencia no puede ser parte de una campaña política, los discursos de odio no pueden ser parte", afirmó Caty Monreal.