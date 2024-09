"¡Ratas!": vuelca tráiler de refrescos en carretera de Nuevo León y ciudadanos rapiñan la mercancía | VIDEO

La mañana de este miércoles 18 de septiembre un tráiler que transportaba refrescos sufrió una volcadura cuando circulaba en la carretera a Monclova, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, por lo que dicho accidente provocó caos vial en la zona, además, lo que llamó más la atención en redes sociales que decenas de ciudadanos aprovecharon la situación para rapiñar la mercancía, por lo que estos hechos han provocado una gran indignación en plataformas digitales.

Hasta el momento, se desconoce cuál fue la causa exacta por la que el tráiler se volcó, sin embargo, se especula que pudo haber sido una falla mecánica o que simplemente le ganó el peso de la mercancía que transportaba, no obstante, tras el accidente el enorme camión de carga pesada quedó obstruyendo el paso en ambas direcciones y parte de su mercancía quedó regada sobre la vía.

Difunden videos de la rapiña: “Pinches ratas”

Como se dijo anteriormente, el referido accidente originó caos vial en la mencionada vialidad y en adición a ello cientos de habitantes de la zona y los propios conductores que se quedaron atorados en el tráfico aprovecharon para rapiñar la mercancía que transportaba el tráiler, por lo que estas acciones fueron captadas en video y difundidas en redes sociales.

En uno de los videos que circulan en plataformas digitales, se puede escuchar que uno de los autores de las referidas grabaciones aprovechar para recriminarle su actuar a una pareja que estaba cargando su auto con decenas de refrescos y les grita “¡Pinches ratotas!”, sin embargo, los señalados lo ignoran y siguen llevando refrescos a su auto.

En cuanto estos videos comenzaron a circular en plataformas digitales se hicieron virales y las imágenes generaron todo tipo de opiniones al respecto pues, aunque la mayoría condenó el actuar de las personas que rapiñaron el camión de refrescos, algunos otros aseguraron que de no “aprovechar” la mercancía, sería desechada pues ya no estaba apta para su venta y esta opinión abrió un intenso debate que todavía no termina.

Cabe señalar que, hasta el corte de esta redacción, la circulación en la carretera Escobedo-Monclova todavía no se normaliza pues en la zona todavía se están realizando las diligencias correspondientes previo a retirar el tráiler y su mercancía, por otra parte, se desconoce cuál es el estado de salud del operador del camión de carga, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando las autoridades del estado de Nuevo León puedan ofrecer información referente al saldo que dejó este desafortunado accidente.

