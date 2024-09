Tráiler impacta a autobús de pasajeros en Circuito Interior en CDMX; hay 19 lesionados

Esta mañana de 17 de septiembre un tráiler a exceso de velocidad se pasó un alto del semáforo e impactó a un autobús de pasajeros dejando 19 estudiantes lesionados. Servicios de emergencia ya se encuentran en la zona del accidente localizada sobre la lateral de Circuito Interior en la colonia Agricultura en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los primeros reportes indican que el conductor del tráiler se pasó la luz roja del semáforo y chocó contra el autobús que se dirigía al Casco de Santo Tomás y transportaba en su mayoría a alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Al lugar arribaron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) quienes atienden en el lugar de los hechos a los pasajeros lesionados.

Atienden a estudiantes afectados por el choque entre tráiler y camión de pasajeros

En la zona del siniestro también llegaron policías capitalinos para resguardar el lugar y detener al chofer, el presunto causante del accidente.

Algunos de los estudiantes permanecen acostados en las banquetas esperando atención médica, solo una joven fue trasladada al hospital más cercano. Cabe destacar que el seguro del autobús no ha llegado en la avenida del siniestro.

Jóvenes accidentados en la CDMX. Foto: ForoTV

El chofer del tráiler entrevistado en Telediario aseguró que no pudo parar la unidad pesada y culpó al conductor del camión de transporte público de ser el responsable del accidente.

Mientras que uno de los estudiantes contó que fue el chofer del tráiler quien no respetó la luz del semáforo. “El tráiler venía con todo y se estampó directamente al camión, me dio miedo pues varias personas cayeron encima de mí, afortunadamente no me pasó nada”.