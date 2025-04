"El Comandante" de los Supercívicos denuncia invasión de su terreno en Chicoloapan, Edomex: "están construyendo"

El creador de contenido Arturo Hernández, conocido como "Comandante" Hernández y por ser líder de la plataforma Los Supercívicos, denunció la invasión de un predio de su propiedad, esto en el municipio de Chicoloapan, Estado de México. De acuerdo con su denuncia, un hombre ingresó a su propiedad y comenzó a construir dentro de ella, por lo que ya existe una investigación en su contra por el delito de despojo.

Fue a través de un video, compartido en las redes sociales de los Supercívicos, que el "Comandante" Hernández denunció que estaba viviendo una situación de despojo. El creador de contenido, comparó su caso con el de Carlota "N", una mujer de la tercera edad, quien fue detenida luego de que presuntamente asesinó a dos hombres que habían invadido su propiedad en el municipio de Chalco, también en el Estado de México.

Al respecto, el creador de contenido dijo estar viviendo lo mismo que supuestamente enfrentó Carlota "N" y aseguró que ya acudió ante las autoridades de Texcoco para denunciar el despojo de su casa, ubicada en la calle Real de Lisboa número 85 . El "Comandante" Hernández detalló que la propiedad en cuestión es un predio que su madre le habría heredado, el cual ahora estaría siendo habitado por un hombre llamado Pedro Villegas Martínez, quien sería el supuesto invasor.

Ya hay una denuncia para recuperar el predio

Nos robaron en Chicoloapan @Edomex!! Al igual que a #DoñaCarlota nos invadieron un terreno y ya interpusimos la demanda de juicio ordinario civil acción revindicatoria con número 14/2025 del distrito judicial de Texcoco. uD83DuDC40 Ojo aquí @PJEdomex confiamos en que se haga justicia! ?? pic.twitter.com/fsbEHcnAPA — Los Supercívicos (@supercivicosmx) April 15, 2025

"Me robaron este terreno que me dio mi mamá y ya están construyendo", se oye decir a Arturo Hernández en el video compartido por la cuenta de los Supercívicos. En la grabación, el "Comandante" resalta que le parece curioso que hayan varios casos de despojo en el Estado de México: "si es muy raro que al final esto está pasando mucho en el Estado de México", comentó. No obstante, confió en que mediante las autoridades podrá recuperar su casa.

"Lo único que pedimos es justicia, pedimos al Poder Judicial que trabaje bien", sentenció el influencer. En la misma grabación se ve a una persona acercarse al "Comandante" y pedirle una fotografía. Ante la solicitud, el creador de contenido le preguntó si conocía a la persona que vivía en esa casa, puesto que era un invasor, a lo que el sujeto rechazó y dijo que él únicamente estaba pasando por la zona, pero le sugirió acudir a las autoridades para iniciar un proceso.

Piden el apoyo de la ciudadanía

El influencer mostró la construcción dentro de su predio. foto: @supercivicosmx

En el mismo video, Arturo Hernández exhortó a los habitantes de Chicoloapan a contactarlo en caso de tener información sobre el hombre que supuestamente invadió su terreno, así como a escribirle en caso de estar siendo víctimas del mismo delito de despojo, pues, según dijo, hay varios casos similares en el Estado de México.

"Ya tenemos una demanda en juicio, por favor avísenle a Pedro Villegas Martínez que vamos a recuperar nuestro terreno (...) vamos a estar haciendo mucho ruido porque hay una colusión entre las autoridades de Chicoloapan que facilitan casos como este. Si tienes casos como este, como el que me acaba de suceder, y vives en Chicoloapan avísame para que podamos hacer unión", sentenció el creador de contenido.