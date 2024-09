Localizan en Oaxaca a Jessica Abigail, hija de creador de contenido que llevaba varios días desaparecida en Yucatán

Luego de varios días de haber sido reportada como desaparecida en Yucatán, este miércoles 18 de septiembre se dio a conocer que la joven Jessica Abigail, hija del creador de contenido Charly Miranda, ha sido localizada con vida en Juchitán de Zaragoza, estado de Oaxaca.

Los primeros reportes indican que la adolescente de 14 años de edad fue encontrada en la terminal de autobuses ADO de la ciudad oaxaqueña. Aunque hasta el momento se ha compartido la ficha Amber de la menor con la leyenda “localizada”, ni el creador de contenido ni la Fiscalía de Yucatán han emitido algún tipo de información al respecto.

Cabe mencionar que hasta el momento se informó que tras su localización, la menor de edad quedó bajo el resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Esto, a la espera de que tuviera de nueva cuenta, el encuentro con sus seres queridos y familiares.

Por medio de la alerta Amber con folio “AAYUC190/2024” emitida por las autoridades, se dio a conocer que Jessica Abigail fue vista por última vez el pasado sábado 14 de septiembre de este año en la colonia Máximo Ancona ubicada en la ciudad de Mérida, estado de Yucatán.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el día en el que se dejaron de tener noticias sobre el paradero de Jessica, la joven llevaba puesta una sudadera negra con la imagen de un sol, short de mezclilla de color rosa pastel, chanclas negras así como una mochila azul con blanco y el estampado de Hellow Kitty.

Así, desde el primero en que se dejó de tener comunicación con la menor, su información comenzó a compartirse en redes sociales. Incluso, la alerta Amber hacía referencia a que la integridad de la joven de 14 años de edad podría estar en algún tipo de riesgo.

Fueron varios días consecutivos los que el creador de contenido Charly Miranda estuvo compartiendo en su página de Facebook, la ficha de búsqueda de su hija Jessica Abigail. En este sentido, pedía el apoyo de sus seguidores para que el caso llegara cada vez a más personas.

De hecho, apenas el martes 17 de septiembre, Charly publicó un mensaje en la red social en el que expresaba su agradecimiento hacia con todas las personas que se tomaron el tiempo de compartir la información de Jessica. Asimismo, agregó su sentir ante la ausencia de su hija.

“De ante mano no alcanzan las palabras para agredercerles a toda esa gente que está compartiendo no solo en sus redes si no en sus grupos también, acá entre nos me estoy DESPLOMANDO Cada minuto que pasa… de todo corazón GRACIAS…” se lee en la plataforma.