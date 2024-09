Investigan si incendio en vehículo del alcalde Edgar Darío Benítez Ruíz fue intencional

La madrugada de este miércoles, se registró un incendio que consumió un vehículo y provocó daños parciales en la vivienda del presidente municipal, Edgar Darío Benítez Ruíz.

A pesar de la situación, Benítez Ruíz ha confirmado que continuará desempeñando sus funciones como alcalde sin interrupciones. En estos momentos, se encuentra en el Palacio Municipal, donde cuenta con medidas de resguardo adecuadas. "No tengo planes de salir de la ciudad ni de pedir asilo en el extranjero. Estoy aquí para trabajar por Tecate y por su gente", declaró.

Sigue leyendo:

Norma Piña consulta al Pleno de la SCJN sobre controversia de juzgadores para frenar reforma Judicial

Mujeres invierten casi la mitad del gasto global en salud; estos son los procedimientos que más se hacen

Alcalde no descarta haber recibido un ataque directo

La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, informó que el incendio en la vivienda del alcalde fue provocado por un corto circuito en el vehículo, que comenzó a incendiarse. Debido a que se trataba de un vehículo de grandes dimensiones, las llamas alcanzaron la estructura de la vivienda. Esta información surge tras la declaración de uno de los elementos de seguridad del alcalde que se encontraba presente en el lugar de los hechos.

Fiscal asegura que incendio en contra de la vivienda fue un corto circuito

FOTO: Especial

Andrade Ramírez añadió que, aunque se tiene esta información preliminar, no se están descartando otras posibles causas. "Al tratarse de un alcalde, lo primero fue establecer la línea de investigación para verificar si fue intencional o no. Hasta el momento, el reporte verbal de los bomberos no ha encontrado ningún componente que pudiera haber provocado el incendio", señaló.

La fiscal destacó la importancia del testimonio del encargado de la custodia del alcalde, quien escuchó ruidos y se percató del incendio sin observar a personas en los alrededores. "Este testimonio ha sido muy determinante para esclarecer la línea de investigación que estamos siguiendo", concluyó.

Por su parte, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, se ha comunicado con Benítez para ofrecer su respaldo y reafirmar su compromiso para investigar a fondo este preocupante evento.

edg