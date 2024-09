Mujeres invierten casi la mitad del gasto global en salud; estos son los procedimientos que más se hacen

Gracias a un estadio de la revista The Lancet, se dio a conocer que casi la mitad del gasto global de salud, la realizan las mujeres, lo cuál choca con los datos que señalan que la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo muy grande, porque esto significa que aunque las mujeres gastan más, ganan menos.

El valor económico de las contribuciones de las mujeres al sector salud es monumental, alcanzando el 47 por ciento del gasto global en salud, según un reciente estudio de la Comisión sobre Mujer y Salud publicado por la revista The Lancet. Este dato, revelador en su magnitud, subraya la importancia crucial del papel femenino en el ámbito sanitario.

Sigue leyendo:

Con Cetes, ahorra 8,000 pesos en menos de cuatro meses y prepárate para la cuesta de enero

Avanza la confianza del consumidor 0.5 puntos en agosto a tasa mensual: INEGI

De este 47 por ciento del gasto global en salud, aproximadamente 3 mil millones de dólares provienen de trabajo no remunerado, lo cual refleja una significativa subestimación del aporte real de las mujeres al sector.

La salud de las mujeres equivale a tres veces la economía de México

Las investigaciones lideradas por Ana Langer y 22 expertos más, en el estudio titulado “Women and Health: the key for sustainable development”, destacan que las aportaciones de las mujeres equivalen al 4.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global. Esta cifra representa 2.9 veces la economía de México y el 20 por ciento de la economía de Estados Unidos.

Las mujeres aportan 4.8% al PIB en temas de salud

Créditos: iStock

El análisis abarca varias dimensiones del involucramiento femenino en la salud, en el hogar, las mujeres son fundamentales en el cuidado doméstico y la gestión de la salud familiar. En la comunidad, asumen roles primarios como cuidadoras y profesionales de salud.

En el sistema de salud formal, las mujeres representan la mayor parte de la fuerza laboral en muchos países, aunque frecuentemente ocupan posiciones menos cualificadas y peor remuneradas que sus colegas masculinos. Además, su participación en roles de liderazgo es escasa.

Las labores de cuidado son absorbidas generalmente por mujeres

Créditos: Freepik

En el caso particular de México, las contribuciones de las mujeres al sector salud, tanto remuneradas como no remuneradas, varían entre el 1.3 y el 2.2 por ciento del PIB, además, si se consideran las actividades domésticas que contribuyen indirectamente a la promoción de la salud, como cocinar y limpiar, el aporte se eleva entre el 6.5 y el 14.7 por ciento del PIB. Estos datos, obtenidos a través de las Encuestas Nacionales de Uso de Tiempo del INEGI, reflejan una subestimación del valor real del trabajo femenino en la salud.

¿Cuáles son los procedimientos médicos exclusivos de las mujeres?

Las razones por las que las mujeres asisten a un doctor son varias y muy distintas entre sí, sin embargo, podríamos englobar en los siguientes puntos:

El cuidado de las mamas puede ser costoso

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Control de la natalidad, infecciones de transmisión sexual (ITS) y ginecología

Cáncer de mama, cáncer ovárico y otros cánceres femeninos

Mamografía

Menopausia y hormonoterapia

Osteoporosis

Embarazo y parto

Salud sexual

Mujeres y enfermedad cardíaca

Enfermedades benignas que afectan el funcionamiento de los órganos reproductores femeninos

LA