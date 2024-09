Sedatu: Salen del rezago habitacional

La política nacional de vivienda implementada de 2018 a 2023 consiguió que tres millones de personas salieran del rezago habitacional en México, aseguró Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Al hacer un balance del trabajo realizado en el sexenio, en entrevista con El Heraldo de México, Meyer Falcón, destacó el hecho de que más de tres millones de mexicanos salieran del rezago habitacional, “creo que ha sido el gran éxito de hacer una política de vivienda de corte social y coordinar a los grandes monstruos de la vivienda como el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)”.

Y es que el rezago habitacional, entendido como las viviendas en hacinamiento (2.5 personas por habitación), casas hechas con materiales precarios, según datos de la SHF, significó destinar 1.3 billones de pesos en las citadas tres millones de acciones de vivienda.

Reconoció que no ha sido fácil lograr que las personas tengan un hogar digno donde vivir, pues al principio del sexenio “la Sedatu era una Secretaría en papel, que no estaba ejerciendo sus funciones de ordenar el territorio nacional y conducir la política de vivienda, era un motor apagado que no generaba nada en beneficio de la sociedad”.

Hoy casi seis años después, la vivienda se considera como un derecho por el cual las instituciones tienen que trabajar para poder garantizar que todo tipo de acción se pueda tener para los derechohabientes y no derechohabientes.

Román Meyer reconoció que acabar por completo con las carencias de los hogares es difícil pues “en muchas viviendas no hay forma de reintegrarlas; no cuando están en medio de la nada y nunca tuvieron servicios básicos; algunas de ellas es mejor ya incluso demolerlas, porque se vuelven puntos de focalización de inseguridad e incluso no se pueden regularizar porque están inmersas en problemas legales”.

En cuanto al cambio de gobierno, Román Meyer Falcón aseguró que la próxima secretaria Edna Vega, fue subsecretaria de la dependencia en este sexenio, por lo que “la transición será muy sutil”.

El reto que enfrentará la Sedatu en la próxima administración será encontrar suelo, para cumplir con la meta de construcción de un millón de viviendas, en lugares bien ubicados, con todos los servicios.

PAL