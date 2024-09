Llama Delfina Gómez a evitar asentamientos irregulares ante desgajamiento de cerros; recomienda a desalojar zonas de riesgo y anuncia apoyos

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez llamó a evitar los asentamientos irregulares luego de que las intensas lluvias han provocado el desgajamiento de cerros como en Jilotzingo y Naucalpan con decesos, o el desbordamiento de ríos. Recomendó el desalojo en las zonas de emergencia y anunció apoyos para los nuevos damnificados.

Lo anterior, lo expresó la mandataria mexiquense luego de que llevó a cabo la colocación de la primera piedra del Centro de Atención a Pequeñas Especies “Parque Sierra Morelos”, en Toluca.

Ante medios de comunicación, Gómez Álvarez indicó que, al seno de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, se han identificado puntos de riesgo ante el cierre de la temporada de lluvias, así como para los sismos, por lo que se siguen preparando.

Detalló que entre los municipios susceptibles a una emergencia se encuentran Ecatepec, Coacalco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca y Nicolás Romero. A estos casos se les suma Jilotzingo donde se estudian posibles nuevos deslaves o Naucalpan, con microsismos.

Ante ello, llamó a las autoridades, estatales y municipales, a evitar los asentamientos irregulares, porque ante las malas condiciones climatológicas se pone en riesgo la vida de las personas como ya pasó en Jilotzingo donde hubo nueve muertos y tres lesionados, y Naucalpan con seis muertos y tres lesionados.

“Invitamos no solamente a lo que es Desarrollo Urbano Estado de México que haya esa observación, que tengamos esa precaución de no autorizar donde no debe ser, a las autoridades municipales también pedirles que tengan ese cuidado de dónde están estos asentamientos, pero sobre todo a la población”, manifestó.

La titular del Ejecutivo mexiquense también pidió a la ciudadanía no poner en peligro su integridad, a pesar de que, reconoció, que tiene el derecho de contar con un lugar donde vivir, pero no deben arriesgarse tampoco estar en donde no hay servicios como agua, drenaje o pavimentación.

“Sabemos que a veces son cuestiones de necesidad, cuestiones que quieren un espacio y que es totalmente justo, y es su derecho, pero no antepongan su vida”, indicó.

Ante ello, Delfina Gómez Álvarez anunció que recorrerá la zona afectada este fin de semana por las lluvias como lo fue Naucalpan, en la que lamentó que las seis personas que perdieron la vida eran de escasos recursos y su casa de lámina no resistió el deslave, además hubo escuelas afectadas.

Llamó que en las zonas donde se han presentado emergencias, la población atiendan las indicaciones de desalojo como ocurrió en Chalco, Jilotzingo, Tejupilco y recientemente en Naucalpan.

“Invitar a los vecinos que se tienen que mover un poquito a un albergue lo hagan, eso es lo que pedimos, la situación material, como sea la podemos prever y la podemos apoyar, pero la cuestión de vidas si es muy difícil”, expresó.

La mandataria estatal indicó que se entregarán apoyos a todos los municipios afectados por las inundaciones, desde el caso de Chalco en la que darán enseres domésticos y en Tejupilco, donarán un predio para la construcción de nuevas casas alejadas del río Rincón de López.

Además, anunció que en Chalco solicitarán al nuevo gobierno federal la construcción de un túnel a la par de concluir el Colector Solidaridad 1, y para el caso de Toluca se revisará las condiciones del río Verdiguel ante las precipitaciones pluviales, pues, recordó que atraviesa todo el centro de la capital mexiquense.