La 4T va por otras dos reformas a pueblos indígenas y a la Guardia Nacional

A pesar del “dramatismo” que se vivió con la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, los legisladores de la 4T auguran un panorama “más tranquilo” para las iniciativas venideras en el Congreso, dos de las cuales se debatirán esta semana.

La Cámara de Diputados notificó a los 500 legisladores federales que la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos se discutirá el 18 de septiembre, mientras que el 19 será la que transfiere la Guardia Nacional al mando del Ejército, la cual fue rechazada la pasada legislatura.

Precisamente esta es otra de las reformas que genera polémica, pues organizaciones civiles han afirmado que aprobar la reforma significa la militarización total de la seguridad pública, pues se dotaría a la GN de un mando militar, así como composición, entrenamiento y régimen disciplinario.

En entrevista con El Heraldo de México el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que aún queda mucho trabajo por hacer en el legislativo; sin embargo, afirmó que ya no se espera la misma “hostilidad” de la oposición, ya que no hay otra reforma que interese tanto evitar como la recién aprobada.

“Fue muy dramático porque la oposición no tiene palabra, porque los manifestantes que estaban en el órgano estaban coordinados con la oposición. (…) No creo que vaya a darse una situación similar en las reformas venideras, porque si bien la oposición votara en contra, no son reformas que a la oposición le interese tanto el evitarlas”, expuso.