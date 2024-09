Familia de 6 regresa de fiesta, en su casa los ataron y degollaron; solo un niño de 3 años sobrevivió

En diciembre de 1991 ocurrió el que es considerado el primer multihomicidio en la historia moderna de México, el cual, tuvo lugar en Jardines de Morelos, una de las colonias más populares del municipio de Ecatepec, Estado de México y durante estos trágicos hechos fueron asesinados de forma sumamente violenta un total de cinco miembros pertenecientes a la familia Chávez López y lo más impactante del caso es que solo un niño de 3 años de edad llamado Alejandro logró salir vivo de aquella masacre, la cual, a más de tres décadas de ocurrida sigue generando conmoción en la sociedad mexicana.

Fue el 2 de diciembre cuando ocurrió el multihomicidio que sacudió a todo México, el cual, fue catalogado en medios como un acto “diabólico” y dicho caso salió a la luz cuando el pequeño Alejandro salió a la calle completamente ensangrentado y fue encontrado por uno de sus vecinos que trabajaba como mariachi y que estaba regresando a casa después de tocar toda la noche, no obstante, al percatarse de las condiciones en las que se encontraba el menor solicitó ayuda a un par de policías que patrullaban la zona y fueron ellos quienes entraron a la casa e hicieron el hallazgo de los cadáveres y al percatarse de que la situación los rebasaba solicitaron apoyo.

Cinco miembros de la familia Chávez López fueron asesinados la madrugada del domingo 2 de diciembre de 1991 en Ecatepec. Foto: Especial

Inicialmente se creía que solo habían sido asesinados los padres del menor, Alejandro Chávez y Febe López, sin embargo, en otras habitaciones también se encontraron los cuerpos de Lorena, de 13 años de edad, quien antes de ser asesinada fue abusada sexualmente, y los de Jazmín de 10 años y de Érika de 8 años, cabe mencionar que, toda la familia murió degollada y presentaban golpes y heridas producidas por múltiples puñaladas, además, no hubo puertas forzadas ni indicios de robo.

¿Quién cometió el atroz crimen que sacudió Ecatepec y todo México?

Luego de las primeras investigaciones, se supo que la familia había asistido a una fiesta la noche anterior y que el profesor Alejandro Chávez siguió el festejo con un conocido después de haber llevado a su familia a su vivienda, por lo que está fue la primera línea que se siguió, sin embargo, las pruebas no fueron suficientes y con el paso de los días fueron surgiendo nuevas versiones en las que se especuló que la familia había sido asesinada por un grupo criminal dedicado a la venta de estupefacientes y que incluso había sido el hermano de Febe quien cometió el crimen, no obstante, nada se podía comprobar.

Debido a la magnitud del caso, los medios centraron su atención en el multihomicidio durante semanas, además, los vecinos de Jardines de Morelos hicieron manifestaciones para que las autoridades detuvieran a los responsables pues todos temían que pudieran ser las siguientes víctimas y, por si fuera poco, una hermana de Febe estaba casada con el hijo del gobernador en turno del Estado de México, por lo que las autoridades encargadas del caso estaban presionadas por todos lados, no obstante, no tenían nada en concreto que los llevara a resolver el caso.

Ya entrado 1992, uno de los investigadores a cargo del caso recibió una llamada de una mujer que denunció de forma anónima a un hombre llamado José Julio Cipriano de 28 años de edad, a quien acusó de haber sido el autor intelectual y material del multihomicidio.

Luego de esta denuncia, los investigadores pusieron en marcha un elaborado plan para acercarse al señalado y así poder lograr obtener su declaración, la cual, ocurrió de manera sumamente sencilla en cuanto se sintió acorralado y fue así como reveló que este crimen también participó Alejandro Cruz de 18 años y Adán Robledo de 20 años de edad.

De acuerdo con las declaraciones de José Julio Cipriano, el atroz crimen se originó por una rencilla con el profesor Alejandro Chávez, a quién le había realizado distintos trabajos de hojalatería y pintura en distintos vehículos que adquiría para después revenderlos, no obstante, dicho pleito se detonó porque no pudo cumplir con la entrega de uno de los autos, por lo que molesto el padre de familia se fue con su carro sin pagar un solo centavo a José Julio, además, se detalló que coincidieron en la fiesta de la noche anterior y que al reclamar sobre la deuda, el señor Chávez reiteró que no tenía la intención de pagar, lo cual, hizo enfurecer a Cipriano.

Este multihomicidio que sacudió Ecatepec fue motivado por una rencilla entre el profesor Chávez y un hojalatero. Foto: Pixabay (Ilustrativa)

Por otra parte, se supo que Alejandro Cruz había intentado acercarse a Lorena en la fiesta a la que asistieron la noche previa, pero al percatarse de la situación el profesor Chávez intervino para que su heredera no se relacionara con el referido sujeto, a quien no consideraba de su clase social, mientras que Adán Robledo actuó sin motivo aparente, no obstante, fue él quien se encargó de degollar a la familia pues en su pasado trabajó en un rastro y por ello sabía hacer ese tipo de cortes.

Fue en marzo de 1992 cuando se dio a conocer la detención de los autores de este atroz crimen y semanas después se informó que los tres sujetos encargados de asesinar a la familia Chávez López fueron sentenciados a más de 250 años de prisión, mientras que se desconoce cuál fue el destino del pequeño Alejandro, quien logró sobrevivir a esta masacre debido a que durante el ataque contra sus padres habría recibido un golpe que lo dejó inconsciente.

