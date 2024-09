AMLO revela buena relación con un panista y no es Miguel Yunes: ¿de quién se trata?

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que mantiene una “buena relación” con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri (PAN), aunque tienen posturas políticas distintas y el Congreso local no aprobó la reforma Judicial. A pregunta expresa, dijo que también llevó una buena relación con el anterior gobernador Francisco Domínguez (PAN).

“Acerca de Querétaro, yo he tenido buena relación con los dos gobernadores, con el anterior gobernador Francisco y ahora con el gobernador Kuri, y no hemos tenido problemas, desde luego ellos tienen una postura política, así es la democracia, pero hemos trabajado de manera conjunta y Querétaro ha recibido en efecto mucha inversión extranjera”, dijo.

“Y el país no es cierto que por la Reforma Judicial estaba saliendo capital del país o no estaba llegando inversión extranjera, puro cuento, nada más para tener una idea, un dato duro el año pasado logramos récord en inversión extranjera, 35 mil millones de dólares, récord en toda la historia de México”, añadió.

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro

FOTO: Especial

AMLO reconoce crecimiento económico de Querétaro

El presidente López Obrador dijo que Querétaro está creciendo a la inversión extranjera, “yes muy buena la relación con el gobernador Kuri y el Estado tiene muchas posibilidades de desarrollo, es un estado que tiene mucho potencial.

Señaló que también está creciendo el área metropolitana de Querétaro por lo que fue necesario el ordenamiento territorial, el Plan de Desarrollo Urbano, la Declaratoria de Reserva, el Área Natural Protegida, además de que ha llegado gente de otros estados a vivir. Recalcó que es el segundo estado con el mejor manejo de la deuda después de Tlaxcala.

“Es el segundo estado con mejor manejo de deuda, el primero es Tlaxcala, porque de tiempo atrás y ojalá ese ejemplo se siguiera en otros estados, cuando era gobernador Antonio Álvarez Lima se hizo una reforma para que los gobernadores no solicitaran créditos y no pudieran endeudar al estado”, comentó.

“Y es el único estado del país en donde es cero deuda, no pueden. La extraordinaria gobernadora que tienen ahora, que es buenísima Lorena (Cuéllar), no puede ni en la anterior dejar deuda, cero deuda, está en la Constitución, en la ley, en Tlaxcala. En el caso de Querétaro, aunque no está en la Constitución, es de los estados con menos deuda del país, el segundo, o sea, sí tiene, pero muy poco para su capacidad de ingreso y su fortaleza financiera. Eso es lo que puedo comentar”, apuntó.