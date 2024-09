Reforma al Poder Judicial avanza en los estados; sigue en VIVO la aprobación

Con el voto en contra del PAN, la abstención del PRI y el voto a favor del PVEM y el local Partido Conciencia Popular, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la Minuta de Reforma al Poder Judicial enviada por el Senado de la República al Legislativo potosino como parte del Constituyente Permanente.

Durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales la diputada del PVEM, Cecilia Senllase Ochoa Limón propuso modificar el Orden del Día e incorporar la Minuta de Reforma Constitucional, lo que ocasiónó que el diputado del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Guajardo Barrera protestó porque la Minuta no había llegado y preguntó ¿Qué vamos a votar? y al votar en contra de que se modificara la agenda de temas pidió que quedara asentado que se estaban violando todo el procedimiento legislativo.

Foto: Especial

"Lo que estamos haciendo en este momento en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de San Luis Potosí es que se están violando todos los procedimientos parlamentarios y voy a estar totalmente en contra de que una reforma de este tamaño lo menos que debemos hacer es cuidar los procedimientos de acuerdo a la Ley Orgánica y al Reglamento y lo que están haciendo ahorita es totalmente fuera de ley", expresó.

El presidente de la Comisión, el priista Edumdo Torrescano quien explicó porqué se abstuvo en la votación para modificar el Orden del Día y argumentó que est Legislatura que termina el sábado todavia tiene oportunidad de pelear para que la reforma no pase en la entidad potosina ya que la actual Legislatura la Cuatroté no tiene mayoría calificada, ya que son siete del PVEM, tres de Morena, tres del PT y uno de Nueva Alianza, por lo que no alcanzan los 18 votos wue necesitan, mientras que a partir del sábado ese bloque oficialista tendrá 20 de las 27 curules.

Pese a ello, en la votación de la Minuta de Reforma Constitucional, los diputados del PVEM, Cecilia Senllase Ochoa Limón y Miguel Ángel Salas López, así como la diputada de Conciencia Popular, Ma. Elena Ramírez Ramírez votaron a favor por dos de la oposición PRI-PAN.

La Diputación Permanente del Congreso de San Luis Potosí citó a sesión urgente para las 14:00 horas donde se espera abra un periodo extraordinario y votar la reforma constitucional hoy o a más tardar mañana, para que la entidad potosina sea parte de las 17 que se necesitan para consolidar la reforma.

Votarán la Reforma Judicial el próximo viernes

En sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, se aprobó por unanimidad llamar a sesión extraordinaria el próximo viernes 13 de septiembre, a las 3 de la tarde, para votar la minuta de Reforma al Poder Judicial de la Federación.

A la sesión de la Diputación Permanente apenas se llamó este mismo miércoles a la una de la tarde, después de que en la Comisión de Puntos Constitucionales se aprobará el dictamen de la minuta, pese a que no habían sido notificados oficialmente por el Senado, pero a petición de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se aprobó incluirla en el orden del día en asuntos generales y, posteriormente aprobarla por mayoría de votos.

En la sesión de la Diputación Permanente, los legisladores Ulices Mendoza Padrón del PVEM y presidente de la Directiva, Claudia Tristán Alvarado de Nueva Alianza, Alejandro Leal Tovias del PRI, Cecilia Ochoa Limón del PVEM, Bernarda Reyes del PAN y Lidia Nayelli Vargas Hernández de Morena aprobaron por unanimidad llamar a sesión extraordinaria para el próximo viernes a las 15:00 horas, el mismo día en que concluye la actual legislatura.