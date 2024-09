AMLO izará bandera de la salud el 24 de septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador previó que sea el 24 de septiembre, en la recta final de su gobierno, que esté izando la “bandera blanca” de la salud, con la consolidación del programa IMSS-Bienestar.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que ese día se presentará un informe final sobre la contratación de especialistas, abasto de medicamentos y recuento de hospitales.

IMSS avanza en 95 por ciento la contratación de médicos especialistas

Se garantizará el derecho a la salud a quienes no tienen seguridad social: AMLO

“Bueno, todavía vamos a tener oportunidad de otro informe y esperemos que en 15 días o antes, va a ser el martes 24, ya podamos izar la bandera blanca, es decir, ya tenemos todos los médicos generales, el personal de enfermería, los especialistas, más avance en el programa de La Clínica es Nuestra, hacer un recuento de hospitales, de los equipos de los hospitales, lo que se ha adquirido para enfrentar infartos, la hemodiálisis, el abasto de medicamentos, todo, incluso un informe sobre lo que se ha invertido, porque no es gasto, es inversión, un informe final”, dijo.

Planea recuento de hospitales durante la finalización de su goierno

foto: Presidencia

El presidente López Obrador agradeció el apoyo de los trabajadores del sector salud y de los gobernadores de la 4T que aceptaron la federalización de los servicios de salud porque cuando inició su gobierno el sistema de salud estaba descentralizado y la a Secretaría de Salud era un cascarón, que se dedicaba a transferir fondos a los estados y la salud estaba en manos de los gobiernos estatales.

“Todavía hay algunos estados que no aceptaron la federalización porque fue voluntario, por eso hablamos de 24, 23 y va a entrar Yucatán, y esto significó federalizar, es decir, que existe un sistema, como muy bien lo planteó Zoé, no de estados, sino de Estado, el Estado mexicano se haría cargo de la salud, porque en algunos casos, no en todos desde luego, se transferían los fondos a los estados y el dinero no se usaba con ese propósito, se desviaba y no había atención médica para la mayoría de la gente”, apuntó

López Obrador adelantó que también se informará sobre la basificación de trabajadores de la salud.

“Y ahora, en términos generales, en todo lo que es el sector salud, ¿a cuánto se ha basificado?, 76 mil trabajadores de la salud basificados. Y aprovecho también para comentar que en el caso de los trabajadores de la educación ya vamos muy cerca de un millón de trabajadores administrativos, maestras, maestros”, detalló.

edg