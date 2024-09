IMSS avanza en 95 por ciento la contratación de médicos especialistas

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que a la fecha hay un avance del 95 por ciento en la contratación de médicos especialistas, es decir, 26 mil 244 médicos.

Durante el Pulso a la Salud, indicó que se tiene previsto que para finales del mes de septiembre, antes de concluir este sexenio, se contraten a 12 mil 61 especialistas más para sumar a un total de 27 mil 729 médicos.

“Hemos ya alcanzado un número de 10 mil 067 médicas y médicos adicionales contratados para llegar a 26.244 médicas y médicos especialistas. Y algo muy importante es que estamos enfocándonos en estos hospitales rurales, comunitarios, que eran los que tenían mayor necesidad, en las especialidades troncales, que son las especialidades más comunes… … Nuestra meta es llegar a 27 mil 729. Ahora, el avance por los estados, el avance general para este propósito, va al 95 por ciento”, explicó.

IMSS avanza en la contratación de médicos especialistas

IMSS cuenta con más de 36 mil enfermeros y enfermeras

En cuanto a la contratación del personal de enfermería, el titular del IMSS declaró que se tiene un avance del 98 por ciento, es decir, que en total se han sumado al IMSS-Bienestar 36 mil 834 enfermeras y enfermeros.

“Se han contratado a treinta y seis mil, insisto, entre especialistas, enfermeras clínicas y auxiliares de enfermería. Hay un avance ya de noventa y ocho por ciento y estamos terminando de contratar a mil setecientos ochenta y nueve enfermeras y enfermeros más”, agregó.

Al abordar el tema de las clínicas que atienden de lunes a domingo, Robledo Aburto dijo: “Como lo ven, al inicio de este año, en marzo, teníamos solamente 452 centros de salud operando en fin de semana. Hacia agosto, ya eran 4 mil 618 operando de lunes a domingo, y hoy tenemos ya 5 mil 110, es decir, obviamente, los estados en donde no aparece son estados no federalizados, son estados donde estos centros de salud no son de IMSS-Bienestar, son de los gobiernos de los estados”.

