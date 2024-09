Se garantizará el derecho a la salud a quienes no tienen seguridad social: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se garantizará el el derecho a la salud a quienes no tienen seguridad social, que es la mitad de la población en el país. En la conferencia de prensa matutina, remarcó que se está fortaleciendo el programa IMSS Bienestar.

“Vamos bastante bien en ese propósito de garantizar a los mexicanos el derecho, a todo nuestro pueblo el derecho a la salud, como se establece ya en el artículo cuarto de la Constitución, y es sobre todo garantizar el derecho a la salud a quienes no tienen seguridad social, quienes no están en el Issste, en el Seguro, quienes no tienen posibilidad de tener un Seguro privado, y estamos hablando de la mitad de nuestra población que no tiene seguridad social”, dijo.

AMLO aseguró que se avanza en el propósito de garantizar el derecho a la salud. Foto: Presidencia??

“Y para ellos, es para todos, pero de manera especial para los que no tienen la seguridad social, es que se garantiza el derecho a la salud, que significa ir a un centro de salud, a un hospital, ser atendido por un médico general, por un especialista, poder recibir si es necesario un tratamiento, hasta de una cirugía, entregar todos los medicamentos de manera gratuita. Eso es lo que significa el IMSS-Bienestar”, dijo.

El presidente López Obrador señaló que se cuenta con especialistas y hospitales.

“Y vamos avanzando en ese sentido. Ha representado este esfuerzo contratar a miles de médicos generales, especialistas, enfermeras, rehabilitar centros de salud, equipar centros de salud, hospitales, destinar muchos recursos con ese propósito, por la importancia que tiene la salud para todos. Creo que es una de las necesidades más sentidas el que se pueda tener acceso a la salud, a la atención médica”, expresó.

