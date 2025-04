“Llegaron al hospital sin vida”: Mauricio Tabe pide que se investigue el traslado de los jóvenes que fallecieron en el Axe Ceremonia

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, aseguró que las autoridades deben investigar como fue el traslado de Berenice y Miguel, los jóvenes que fallecieron en el festival Axe Ceremonia el pasado fin de semana, ya que se ha confirmado que llegaron al hospital sin vida y que en caso de que las víctimas hayan fallecido en el lugar, los organizadores debieron esperar a que llegara personal de la Fiscalía a realizar el peritaje.

“No está claro si fallecieron en el lugar o si fallecieron durante el traslado, lo que sí está confirmado es que no fallecieron en el hospital que llegaron ya sin vida, esto es muy grave porque también la empresa tendría responsabilidad sobre el traslado de personas sin vida siendo que debían haber permanecido los cuerpos en el lugar hasta que llegara la Fiscalía a hacer el peritaje”, explicó Mauricio Tabe.

Foto: Cuartoscuro

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, explicó que en cuanto tuvieron conocimiento del tema acudieron de inmediato a hacer la verificación y se pensó en un desalojo paulatino pero este de descartó debido a que podría provocar una estampida o connato de violencia ya que eran 45 mil los asistentes.

“No sabes cómo reacciona una masa en el momento que le cortas e evento y adviertes que hay una condición de riesgo”, argumentó Mauricio Tabe.

Mauricio Tabe: “Los responsables son los que organizan el evento porque violaron el programa de Protección Civil”

Mauricio Tabe reiteró que el viernes que personal de Protección Civil realizó la verificación no estaban colocadas las grúas y que la culpa de la muerte de los dos jóvenes es de los organizadores del evento que decidieron colocar las grúas de última hora tras la verificación.

“Los responsables son los que organizan el evento porque violaron el programa de Protección Civil”, acusó Mauricio Tabe.

El alcalde de Miguel Hidalgo también lamentó que algunos intenten politizar el tema “veo la actitud del Grupo Parlamentario de Morena tratando de cargarle la culpa a la alcaldía” pero subrayó que por eso el viernes se hizo la verificación desde las 12:00 horas hasta las 18:00 horas por parte de Protección Civil de la alcaldía y del Gobierno de la Ciudad de México y reiteró que no estaban colocadas las grúas. Al ser cuestionado sobre si los organizadores son conocidos de Andrés Manuel López Beltrán dijo que prefería no emitir ningún comentario para no politizar el tema.