Miguel Ángel Yunes asegura que se van a defender: no hay ninguna razón para que nos expulsen del PAN

Miguel Ángel Yunes Linares, senador suplente por el Partido Acción Nacional (PAN), aclaró que el partido blanquiazul inició un procedimiento de expulsión en su contra y de Miguel Ángel Yunes Márquez pero aseguró que "nos vamos a defender, somos militantes desde hace 20 años y no hay ninguna razón para que nos expulsen".

El legislador añadió "en el centro de este procedimiento no está si los Yunes permanecen o no sino la libertad de los parlamentarios para votar en el sentido que lo determinen" explicó que la Constitución garantiza en el artículo primero esa libertad lo reitera en el sexto y concretamente en el 61 se señala "que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiestan en sus cargos y no pueden ser reconvenidos por ellos".

Miguel Ángel Yunes Linares: "Estábamos convencidos de votar a favor de la reforma al Poder Judicial"

En entrevista para "Noticias de la Mañana" con Mario Maldonado de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group añadió que en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) se señala que todo individuo tiene derecho a la libertad y enfatizó que la ley orgánica del PAN en el artículo 1 lo refiere "somos una asociación de hombres libres que ejercen plenamente sus derechos cívicos".

Miguel Ángel Yunes Linares recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha garantizado que los legisladores se encuentran protegidos y que los partidos no tienen facultades para expulsar a nadie por el sentido de su voto porque afecta su libertad.

Miguel Ángel Yunes niega que hubo intercambio por impunidad

Aclaró que estaban convencidos de votar a favor de la reforma al Poder Judicial y negó que fueran convencidos por la bancada del partido de Morena, declaró que estudiaron los efectos de la reforma y rechazó que haya tenido presión de algún tipo ni que haya habido algún tipo de intercambio y menos por impunidad.

Reconoció que su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez tiene orden de aprehensión pero explicó que fue por una cuestión por un domicilio y reiteró que en su momento explicaron por qué votaron a favor. Al ser cuestionado sobre si tuvieron reuniones con los legisladores morenistas señaló que él no se reunión con nadie y desconoce si su hijo lo hizo.

