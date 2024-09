"Yo hablé con Ricardo Anaya la noche previa": Miguel Ángel Yunes Linares

Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, desmintió que él y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez cortaron toda comunicación con los líderes del Partido Acción Nacional y aseguró que la noche previa a la votación de la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República,él habló con el senador Ricardo Anaya.

"Hubo comunicación, Miguel habló con Ricardo Anaya en varias ocasiones. Yo hablé con Ricardo Anaya la noche previa", declaró el exgobernador de Veracruz en entrevista para el programa de "Sergio Sarmiento y Lupita Juárez", de Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de el Heraldo Media Group.

Miguel Ángel Yunes Linares rechazó que hubo una reunión y negociación previa entre él, su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez y el senador por Morena Adán Augusto López para que votará a favor de la reforma al Poder Judicial, como se estuvo difundiendo en algunos medios de comunicación.

“Absolutamente falso, de toda falsedad, no me reuní con nadie durante toda la semana, estuvimos Miguel y yo reunidos, trabajando en el análisis de la iniciativa del dictamen, que son casi 300 hojas, y el día de ayer me presenté, yo primero en la mañana y posteriormente Miguel”, dijo el exgobernador de Veracruz.

Dijo que su voto a favor de la reforma es porque el Poder Judicial, tanto federal como a nivel de los estados, se encuentra en una muy "mala circunstancia". Aseveró que el Poder Judicial no está cumpliendo la función que constitucionalmente le corresponde por lo que es necesaria una reforma de fondo.

“Yo he vivido la experiencia con los poderes judiciales locales. Realmente no hay profesionalismo, no hay capacitación, hay una total corrupción en los poderes judiciales, cuando menos en el caso del que yo conozco de Veracruz. Y lo mismo está pasando a nivel federal, se requiere una reforma de fondo”, declaró Miguel Ángel Yunes Linares.

Destacó que la iniciativa que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,le quita alPoder Ejecutivo la posibilidad de nombrar a los ministros y deja en manos de la gente la elección de ministros, jueces y magistrados, por lo que es una reforma que les pareció positiva