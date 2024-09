AMLO niega acuerdo entre Adán Augusto y Miguel Yunes para aprobar reforma Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se haya hecho una “transa” entre Adán Augusto, coordinador parlamentario de Morena, y Miguel Ángel Yunes, senador del PAN, luego de que haya votado a favor de la reforma al Poder Judicial.

"No me informó, pero no creo que haya transado”, indicó el mandatario federal al ser cuestionado sobre el tema.

Sigue leyendo:

“El régimen de privilegios, cada día más en el pasado”, dice Sheinbaum tras aprobación de reforma Judicial

Permanece campamento de manifestantes frente al Senado y en Xicohténcatl; aquí, las alternativas viales

Adán Augusto coordinó a los legisladores de Morena durante la discusión

FOTO: Especial

En la conferencia de prensa mañanera de Palacio Nacional afirmó que es posible que entre ambos senadores hayan entablado una plática, sin embargo, aseguró que no sabe qué fue lo que llegaron a hablar.

“Sí, posiblemente, claro, a él le corresponde, sí, él es legislador. Ese es su trabajo, yo envié una iniciativa y son los legisladores los que tienen que hacer su trabajo, deberían también los oligarcas que se sentían los dueños de México y sus voceros buscar otra interpretación”, destacó.

edg