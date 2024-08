Bloqueo México-Puebla: jóvenes reúnen víveres y pizzas para entregar a los automovilistas estancados por días

Luego de que el bloqueo en la autopista México-Puebla cumpliera más de 30 horas, un grupo de jóvenes se organizó para trasladar víveres a los automovilistas y las familias que han permanecido días atorados en plena vía, debido a las manifestaciones llevadas a cabo por los ejidatarios de Puebla, en Santa Rita Tlahuapan.

Pizzas, botellas de agua y aperitivos fueron algunos de los productos que compraron para los miles de afectados que han sufrido las graves afectaciones viales desde el pasado miércoles 6 de agosto, iniciado alrededor de las 13:00 horas, cuando miles de transportistas y conductores quedaron varados en el Arco Norte.

El cierre ha dejado severas complicaciones en la vialidad hacia Puebla, partiendo desde la caseta de San Marcos en la Ciudad de México. Sin embargo, también se han registrado consecuencias económicas, debido al impedimento que los transportistas con productores perecedores han tenido. De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), las pérdidas podrían alcanzar los 13 mil millones de pesos mexicanos.

Grupo de jóvenes reparten pizzas y botellas de agua a automovilistas en la México-Puebla

Por tales afectaciones, un grupo de altruistas decidió poner manos a la obra y comprar una gran cantidad de pizzas de la empresa Little Caesar´s, las cuales se caracterizan por su accesible precio y su rápidez de entrega, por lo que fue la alternativa ideal para contribuir a los conductores que han estado atrapados en la congestión vehicular.

Entregan comida a automovilistas atrapados en la México Puebla

FOTO: Especial

Las solidarias acciones desataron una serie de comentarios positivos, especialmente en la plataforma de Tiktok. No obstante, hubieron quienes no apoyaron la causa. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en la conferencia de prensa matutina evitar actos de represión, no obstante, hizo un llamado a los campesinos para que eviten ser "manipulados" por los abogados.

Después de 50 horas del cierre en la México-Puebla, los ejidatarios liberaron el carril de alta velocidad, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades federales. Debido a la liberación, inició paulatinamente la circulación vehicular y se redujo la fila kilométrica que permaneció durante días en la autopista.

